OM : Leonardo Balerdi fait le point sur son avenir

Dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Leonardo Balerdi et l’Olympique de Marseille tenteront de jouer un mauvais tour au Stade Rennais pour obtenir leur billet pour la suite de la compétition et entretenir ainsi le rêve de décrocher un titre cette saison. Interrogé sur son avenir en marge de cette confrontation face aux Bretons, le défenseur argentin, qui monte en puissance depuis l’intronisation de Gennaro Gattuso sur le banc olympien, a clamé haut et fort sa volonté de poursuivre l’aventure sur la Canebière.

«Aujourd’hui, je me sens meilleur que jamais. Sur le plan de la confiance, sur le plan personnel aussi. Je me sens bien ici. Je ne sais pas quand je partirai, ça peut être bientôt comme dans très longtemps. Mais je me sens très bien ici. Je pense que toutes ces années m’ont servies à grandir dans tous les domaines. Et aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi qu’avant et ça peut se voir sur le terrain. L’entraîneur peut te redonner confiance, mais c’est avant tout un travail personnel pendant des années. Grâce à Dieu, j’ai amélioré ma technique ce qui nous aide beaucoup, mes coéquipiers et moi, à nous sentir bien», a-t-il concédé au micro de beIN Sport lui qui évolue depuis maintenant quatre ans sous les couleurs phocéennes et dont le contrat arrive à son terme en juin 2026.