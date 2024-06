La réponse étonnante de Michel Platini sur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est un joueur qui fait parler depuis le début de sa carrière. La star de l’équipe de France, qui vient de signer au Real Madrid, est parti pour être le joueur marquant de la nouvelle génération. Dans un entretien pour Le Figaro, Michel Platini, légende de l’équipe de France, a donné son avis sur KM7 et sur son niveau de jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble bien moins emballé que la plupart des suiveurs du football, même s’il reconnait évidemment le talent du joueur.

«Pour quel joueur j’allume ma télévision ? Mauvaise question. On a eu dix ans de Ronaldo-Messi et maintenant on va avoir Mbappé-Haaland. Je crois plus en Mbappé qu’en Haaland. Il est très talentueux, va très vite, est efficace et devant le but, il excelle. Même s’il en rate, parce qu’il va trop vite. Mais ce n’est pas lui qui va régaler au milieu de terrain. Kylian Mbappé, je ne le connais pas. Je vais vous dire une chose, je ne l’ai jamais vu jouer en vrai dans un stade. Je connais un peu son père que j’ai rencontré avec le Variétés Football Club. Tout ce qu’il fait, il le fait bien. Il est intelligent, il sait ce qu’il doit dire, ce qu’il doit faire. Kylian Mbappé est une entreprise avec toute une structure autour de lui, mais comme beaucoup de joueurs aujourd’hui. Ce n’est pas le seul. Tous les grands sportifs de haut niveau le sont. Est-ce qu’il m’impressionne ? Personne ne peut m’impressionner. Il gère très bien ses moments de forme, de méforme.» Voilà qui devrait faire réagir…