Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien portier de l’OL, Rémy Riou, a fait de croustillantes révélations sur le passage de John Textor au club. Il a notamment révélé la teneur des échanges d’une réunion explosive entre le vestiaire et l’Américain, juste après le renvoi de Peter Bosz. Ce jour-là, Textor était sorti de ses gonds.

«Il y a cette réunion où il nous dit clairement : « C’est moi le boss, c’est moi qui vous paye, donc vous fermez votre gueule. » Le contexte, c’est quand Peter (Bosz) s’est fait licencier. On était en crise. Il nous a pris et il nous a demandé en gros : « Bougez-vous les fesses, parce que vous êtes nuls. » Il nous a fait tout un speech sur son parcours, traduit par quelqu’un à côté en filtrant un peu. Oui, John Textor m’a gâché mon retour parce que c’était prévu que je prolonge. Sauf qu’en virant (Jean-Michel) Aulas, il a retardé l’échéance et personne n’avait le pouvoir de signature. Ça retardait, ça retardait.»