OL - Lorient : les notes du match

Ce dimanche, l’OL se devait d’éviter la série de 10. Loué il y a quelques semaines pour avoir compilé 13 victoires de suite toutes compétitions confondues, le club rhodanien avait pour mission de sortir de sa phase noire avec neuf matches sans victoire depuis le 15 février dernier. En chute libre au classement, les Gones avaient l’opportunité de remonter à la cinquième place en cas de victoire contre Lorient. Pour ce faire, Paulo Fonseca a décidé d’opérer plusieurs changements majeurs dans son onze. Ainsi, Endrick et Corentin Tolisso étaient sur le banc tandis que Steeve Kango et Rachid Ghezzal étaient alignés sur le flanc droit. Face à eux, les Merlus qui, comme ils l’ont montré lors de leur grande saison, ont toutes les armes pour jouer les poils à gratter. Problème : plusieurs cadres étaient absents (Abergel, Talbi) et Olivier Pantaloni, l’entraîneur breton, a annoncé son départ en milieu de semaine.

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Avec tous ces éléments, la première période a démarré sur des bases assez moroses. Sans fulgurances et en panne de confiance, les Gones n’ont pas réussi à trouver des espaces face à un bloc breton très compact. Malgré quelques accélérations de Nartey et Moreira, l’OL n’a pas eu de vraies occasions à l’instar de cette tête trop enlevée de Yaremchuk (10e). En face, Lorient a perdu Théo Le Bris sur blessure et n’a pas été plus inspiré. Pourtant, la plus grosse occasion de la première période a été en faveur des visiteurs. Trouvé sur un centre venu de la droite, Bamba Dieng a repris de volée pour s’offrir un but facile. C’était sans compter sur Dominik Greif qui, déjà sollicité 15 minutes avant sur une frappe lointaine (31e), a sorti une parade magistrale pour permettre à l’OL de rentrer aux vestiaires sur un score vierge (45+2e).

Un OL métamorphosé après la pause

Pour montrer un autre visage dès la seconde période, Fonseca a décidé de procéder à trois changements à la mi-temps. De ce fait, Endrick, Corentin Tolisso et Orel Mangala ont pris les places de Rachid Ghezzal, Steeve Kango et Noah Nartey. Des entrées providentielles qui ont changé la face de Lyon et du match. Après une première tentative de Mangala (47e), c’est Endrick qui s’est rapidement illustré. Critiqué pour ses performances jugées décevantes par son coach, le joueur prêté par le Real Madrid a répondu cash. Sur la droite, le Brésilien s’est mis sur son pied gauche et a distillé un centre millimétré vers Yaremchuk qui a conclu d’une belle tête (1-0, 49e). Lancé, mais loin d’être rassasié, Lyon a remis le couvert dans la foulée. Après une nouvelle accélération d’un Endrick très dangereux en seconde période, Corentin Tolisso a profité de la parade de Mvogo pour conclure dans le but vide de la tête (2-0, 55e). Après son but, le capitaine a affiché une détermination qui illustre parfaitement l’état d’esprit des Rhodaniens en seconde période.

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Beaucoup plus incisifs dans les duels et avec deux buts d’avance, les Gones n’étaient pas pour autant à l’abri. Et au cas où les coéquipiers de Clinton Mata n’en étaient pas conscients, la grosse occasion ratée par Bamba Dieng faisait figure de piqûre de rappel (59e). Reculant de plus en plus au fil des minutes, l’OL s’en est encore remis à Dominik Greif, en état de grâce ce dimanche, pour repousser une tentative lointaine d’Avom (81e). Solide défensivement et efficace devant, à la différence des derniers matches, Lyon est donc allé chercher une première victoire depuis le 15 février dernier. L’OL casse ainsi sa spirale négative et collectionne un 15e clean-sheet cette saison. Au classement, les Gones font une belle opération en remontant à la cinquième place et recollant à un point de l’OM et deux du LOSC avant un déplacement compliqué sur la pelouse du PSG la semaine prochaine. De son côté, Lorient s’est heurté à un grand Greif et stagne à la 9e place au classement.

L’Homme du match : Greif (7,5) : avant son fantastique arrêt face à Bamba Dieng dans le temps additionnel de la première période (45e+2), le portier slovaque l’a échappé belle sur le pressing de Dieng (13e). Attentif sur le centre de Kouassi (17e) et alors que sa défense était prise dans le dos (19e), il capte la première frappe cadrée des Lorientais dans cette rencontre, signée Makengo (31e). Si l’OL rentre aux vestiaires avec le 0-0, c’est grâce à sa parade, sans doute l’une des plus impressionnantes de cette saison en Ligue 1. En seconde période, il sort rapidement devant Dieng, qui ne cadre pas sa frappe alors qu’il avait échappé à Niakhaté (56e) et dans les airs sur un coup franc de Pagis (72e). Il s’offre également une très belle parade sur la frappe d’Avom (82e).

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OL

- Greif (7,5) : voir ci-dessus

- Kango (4,5) : le jeune latéral droit de 19 ans a livré une prestation moyenne, parvenant par séquences à contenir Kouassi grâce à son impact physique et son explosivité, mais peu présent dans l’aspect offensif. Touché au cours de la première période, il cède sa place dès la pause, entraînant le repositionnement de Maitland-Niles sur le couloir droit de la défense. Remplacé par Endrick (46e). Sans doute piqué par sa non-titularisation, le jeune Brésilien (7,5) a pris le côté droit de l’attaque lyonnaise et a apporté explosivité et vitesse à un front offensif peu emballant en première période. Sur l’un de ses premiers ballons, il dépose un centre parfait sur la tête de Yaremchuk pour faire exploser le Groupama Stadium. Il est également impliqué sur la deuxième réalisation des Gones : il bute sur Mvogo, mais Tolisso suit bien (56e). En confiance après son entrée, il s’offre même un petit slalom dans la surface lorientaise (60e). Il est sanctionné pour une faute sur un contre lorientais (81e).

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- Mata (5,5) : l’international angolais avait du travail face à Pablo Pagis. L’offensif des Merlus a beaucoup dézonné, ce qui l’a contraint à aller le chercher parfois loin de son but. Mais dans l’ensemble, le défenseur de 33 ans a réussi à contenir son vis-à-vis, même s’il n’a pas toujours rassuré dans ses interventions.

- Niakhaté (6) : le défenseur sénégalais a livré une prestation globalement solide, malgré quelques approximations. Actif dans le pressing, à l’image de son intervention autoritaire face à Pagis (9e), il s’est aussi distingué par une bonne couverture (54e) et plusieurs interventions défensives utiles. Il a néanmoins eu quelques imprécisions techniques, entre une passe en retrait hasardeuse pour Greif (16e) ou encore une tentative interceptée dans le dos de la défense (30e). Par moments, il a aussi été mis en difficulté dans son placement, laissant notamment filer Dieng (59e), mais a su finir la rencontre avec un clean-sheet.

- Abner (5) : très présent dans son couloir gauche, le latéral brésilien a beaucoup apporté dans le volume de jeu. Moins intéressant qu’à l’accoutumée dans ses projections, il s’est toutefois illustré par un très bon ballon pour Yaremchuk (10e). Il a parfois été mis sous pression, à l’image de cette situation où il se fait contrer dans sa surface par Makengo (6e), et a parfois été pris dans son dos, ce qui a nécessité l’aide de Moreira sur le plan défensif.

- Morton (6) : positionné à la pointe basse du milieu au coup d’envoi, il a été un rouage essentiel, orientant bien les offensives, notamment vers Moreira (10e) et se montrant disponible dans la construction. Combatif (5 duels gagnés sur 8)), il a néanmoins manqué de soutien en première période, notamment avec un Maitland-Niles discret à ses côtés. Repositionné plus haut après les entrées de Tolisso et Mangala, il a pu se projeter davantage tout en continuant d’orchestrer les mouvements offensifs. Remplacé par Tanner Tessmann (82e).

- Maitland-Niles (3) : en grande difficulté dans l’entrejeu et dépassé par Pagis, sur qui il fait faute et sanctionné d’un carton jaune (45e+1), il est finalement repositionné sur le couloir droit de la défense après la pause. Un choix qui n’a pas non plus été très convaincant, puisque les attaques lorientaises sont souvent passées de son côté.

- Nartey (4,5) : très actif sur le côté gauche, le milieu danois a multiplié les courses pour soutenir Moreira sur le plan offensif. Défensivement, il a répondu présent dans l’impact physique, remportant 3 duels sur 5 et récupérant quatre ballons. Alors qu’il paraissait être le moins en difficulté parmi les milieux lyonnais, il a tout de même cédé sa place à la mi-temps. Remplacé par Orel Mangala (46e). Aligné à la pointe basse de l’entrejeu, le Belge (6) a apporté de l’équilibre à l’entrejeu, permettant à Tolisso et Morton de se projeter davantage. Juste techniquement, il a privilégié la simplicité dans ses transmissions et a insufflé du rythme au jeu.

- Ghezzal (2) : pour sa deuxième titularisation depuis son retour à Lyon, l’Algérien de 33 ans a été globalement fantomatique dans l’animation offensive lyonnaise. Offensivement, il ne s’est pas montré - excepté sur un petit ballon dosé vers Yaremchuk, finalement intercepté - et, défensivement, il n’a pas été d’un immense soutien pour Kango afin de maintenir Kouassi. Remplacé par Corentin Tolisso (46e). L’entrée du capitaine des Gones (7) a redynamisé cette équipe lyonnaise et a apporté plus d’allant notamment dans le pressing à la perte du ballon et dans les projections. Après l’arrêt de Mvogo sur la frappe d’Endrick, il suit bien et conclut de la tête pour le break (57e).

- Yaremchuk (5,5) : après une première période où il a été plus que transparent, finissant les 45 premières minutes avec seulement 11 ballons touchés et une tête non cadrée après un très bon centre d’Abner (10e), l’avant-centre ukrainien a bénéficié de l’entrée d’un Endrick en jambes, pour marquer son premier but dans le championnat de France, de la tête après un caviar du Brésilien (49e).

- Moreira (5,5) : l’ailier portugais a été énormément sollicité sur son côté gauche pour amener les offensives lyonnaises, sollicitant souvent le une-deux avec Nartey. Auteur de la première frappe cadrée de la rencontre du côté de l’OL (16e), il est également au départ de l’action qui mène au but de Corentin Tolisso, puisque c’est lui qui récupère le ballon à l’entrée de la surface avant de décaler Endrick. Sur le plan défensif, il a été très intéressant avec plusieurs retours pour aider Abner qui n’a pas toujours été attentif dans son dos. Il est sanctionné d’un carton jaune en fin de match (90e+1).

Lorient

- Mvogo (4) : le rempart suisse a d’abord failli se faire surprendre par la tête de Yaremchuk, passant finalement au-dessus du cadre (10e). Puis, Moreira a tenté une autre frappe à 25 mètres, captée sereinement par le gardien (16e). Très seul face au peu d’assauts lyonnais, il a vite attendu le retour aux vestiaires. Mais tout a changé après le centre d’Abner Vinicius, qui lui a fait comprendre une chose : ne jamais s’endormir au Parc OL. Deux minutes plus tard, Yaremchuk plaçait une tête dans sa cage (49e). Celui-ci a été incapable de sortir dans les pieds de Tolisso alors qu’il se présentait face à lui (60e). Il a donc beaucoup tremblé jusqu’en fin de match.

- Faye (4) : un premier acte très solide de la part du Sénégalais. Il a géré les offensives lyonnaises et a semblé plutôt complet lorsqu’il fallait intervenir dans leurs pieds. Celui-ci n’a montré aucune fragilité, ressortant proprement le ballon. Puis, ses adversaires ont été au-dessus après la pause. Il a dû reculer, subir les assauts et rester très vigilant. Sur les buts de Yaremchuk et Tolisso, il n’a pas pu intervenir.

- Adjei (3,5) : titularisé dans le cœur d’une défense à trois, le numéro 32 a su s’imposer devant des locaux assez timides dès l’entame. Il a apporté de la rigueur et de la solidité grâce à son jeu de corps. En fin de compte, Yaremchuk n’a pas réussi à le mettre dans sa poche durant les 45 premières minutes. Endrick, Tolisso et l’Ukrainien lui ont ensuite gâché la soirée très brutalement. Il est resté en retrait, malgré quelques relances assez basses sur la pelouse. Rien n’a été simple pendant les 30 dernières minutes.

- Meïté (4) : l’ancien Marseillais avait du boulot face à Moreira et ses multiples déplacements. Or, il a semblé très impliqué pour le contenir durant le premier acte. Tout compte fait, il n’a pas été sous pression, si ce n’est lors d’un duel aérien durant lequel Yaremchuk essayait de lui chiper le cuir (37e). Ensuite, tout a été difficile pour le défenseur, notamment après le but de Tolisso. Il manquait un peu de fraîcheur et n’arrivait pas à garder son calme, obtenant même un avertissement (88e).

- Kouassi (5) : le joueur de la génération 2004 s’est montré remuant dès l’entame. Il a voulu ressortir le ballon à plusieurs reprises et a dynamisé son couloir. Auteur de nombreux débordements, il aurait pu conclure une action devant Greif, mais la balle traversait la surface de réparation lyonnaise (31e). Juste avant la pause, il s’est fait bousculer par Ghezzal, un coup de coude très violent (43e). La suite de sa soirée a été plus délicate. Remplacé par Darlin Yongwa (73e).

- Cadiou (4,5) : avec Avom entre les lignes, l’ancien joueur du Red Star s’est montré très présent durant la première période. Il a cherché des solutions pour aller de l’avant et a couvert les espaces. Bien en bloc avec son équipe, il a fait preuve de patience et n’a pas dû sortir les griffes face aux Lyonnais avant la pause. Beaucoup moins solide après l’heure de jeu, celui-ci semblait plus fébrile, moins impactant, tout comme ses coéquipiers lors des phases offensives.

- Avom (4) : dans l’entrejeu lorientais, il a réalisé un gros travail de pressing. Sans se laisser berner par les Lyonnais dans les intervalles, celui-ci était quasiment partout. Or, cette envie, synonyme de rage, n’a pas forcément aidé les siens. Il a énormément souffert et a dû se créer des occasions en solitaire. En fin de match, il est d’ailleurs arrivé devant la surface adverse et a frappé vers la gauche du but de Greif. Une tentative osée, pleine de mérite, mais détournée de justesse en corner (81e).

- Le Bris (non noté) : le piston droit n’a pas eu le temps de se mettre en jambes sur son côté. Il s’est blessé sur une action assez anodine face à Moreira et a aussitôt été remplacé par Panos Katseris (23e, 4), qui a rapidement pris confiance. Avant le retour aux vestiaires, le Grec a adressé un centre précis sur Dieng à mi-hauteur. Or, son coéquipier a manqué de finition (45+2). Sur une action litigieuse, il obtient d’ailleurs un coup franc qui a fait débat. En fin de match, il se fait stopper par un portier très habile (90+3).

- Pagis (5) : l’homme fort des Merlus était placé sur l’aile gauche face à l’OL et il a montré qu’il fallait se méfier de lui. Très agile, il est allé dans le cœur du jeu pour servir ses partenaires. Il a également apporté du soutien en phase offensive. Sans compter ses efforts, l’offensif revenait aider Kouassi lorsque les Lyonnais se trouvaient le long de la ligne de touche. Petit à petit, il était moins visible sur la pelouse, malgré des tentatives ambitieuses sur corner. C’est tout de même l’un des joueurs les plus visibles chez les visiteurs ce soir.

- Makengo (4) : l’ancien joueur de Nice aurait pu ouvrir le score sur une frappe vers la gauche du but lyonnais. Cependant, Greif s’est interposé avant la demi-heure de jeu (29e). Mis à part cette occasion franche, il a eu du mal à se montrer dangereux devant la cage. L’attaquant est tout de même resté concentré dans ses déplacements et a régulièrement mis du rythme dans ses courses. Après l’ouverture du score, il a offert une belle opportunité à Pagis, mais l’action n’a rien donné (53e). Remplacé par Aiyegun Tosin (73e).

- Dieng (4) : buteur face au PFC la semaine passée, le Sénégalais devait confirmer contre les Lyonnais. Lors des séquences sans ballon, il a effectué un gros pressing sur Greif. Il s’est aussi montré très accrocheur face aux défenseurs adverses. Juste avant la pause, il a frappé à bout portant devant le portier de l’OL. Cependant, c’est son adversaire qui est sorti gagnant dans la zone de vérité (45+2). Après avoir effacé Niakhaté, il a également manqué un duel devant le rempart lyonnais, frappant juste à gauche du but (59e). Une fin de soirée amère pour l’ancien olympien qui a été remplacé par Sambou Soumano (80e).