Arsenal a pris sa décision pour Alexandre Lacazette

Interviewé après la large victoire de son équipe face à Everton dimanche (5-1), le coach d’Arsenal Mikel Arteta a évoqué les cas d’Alexandre Lacazette, Mohamed Elneny et Eddie Nketiah. Le technicien espagnol a indiqué que les Gunners avaient déjà tranché concernant l'avenir des trois joueurs qui sont en fin de contrat en juin, sans pour autant annoncer la décision du club londonien.

« Je vais parler aux trois joueurs, maintenant ou demain, et après ça, nous devrons commencer à bouger. Mais nous avons les idées claires sur ce que nous voulons faire. (Leur avenir) a été décidé mais il est très difficile de le communiquer. Le faire plus tôt, dans un sens ou dans l'autre, avec trois situations comme celles-là, aurait été très, très maladroit » a déclaré Arteta. Le buteur tricolore serait proche d’un départ alors que Elneny et Nketiah pourraient eux rester à Arsenal.