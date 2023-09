Jamal Musiala ouvre la porte à la Premier League

La suite après cette publicité

Star du Bayern Munich, Jamal Musiala (20 ans) a vu son début de saison être pollué par quelques pépins physiques. Disputant 5 matches (0 but et 1 offrande), le milieu offensif entend reprendre des bases similaires à la saison dernière et semble monter en puissance. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Rekordmeister, son avenir est brillant et semble se poursuivre au Bayern Munich. Pour autant, le natif de Stuttgart n’a pas fermé la porte à une expérience en Angleterre. Disposant de la binationalité, il a porté le maillot de Southampton de 2010 à 2011 et a poursuivi sa formation à Chelsea entre 2011 et 2019. Il l’a terminé ensuite en Bavière.

Dans un entretien pour Sport Bild, il a clamé son amour envers son club tout en laissant une porte ouverte pour un retour en Angleterre : «la Premier League est déjà la ligue la plus forte et la plus attractive au monde à l’heure actuelle, mais je me sens à l’aise ici et je suis concentré sur ma réussite avec le Bayern. Mais on ne sait jamais ce qui se passera dans quelques années.»