L’Espagne panique pour Mikel Merino

Immense coup dur pour Arsenal et la Roja. Le club londonien a annoncé ce dimanche que Mikel Merino ne rejouerait plus cette saison. Touché lors de la défaite face à Manchester United, le milieu espagnol souffre d’une fracture osseuse au pied droit, comme l’ont confirmé les examens médicaux. Une absence de longue durée pour un joueur très important de l’effectif, alors que les Gunners sont toujours leaders dans la course au titre en Premier League.

Âgé de 29 ans, Merino va être opéré dans les prochains jours avant d’entamer un long processus de rééducation. Auteur de 6 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’international espagnol (41 sélections) s’était imposé comme une pièce majeure, capable d’évoluer aussi bien au milieu qu’en attaque. Arsenal précise toutefois que l’objectif reste un retour à l’entraînement avant la fin de l’exercice, ce qui pourrait lui permettre de postuler pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne.