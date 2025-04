Droits TV : les détails de la proposition de la LFP à DAZN

On se dirige donc vers la fin du partenariat entre la LFP et DAZN en fin de saison. Les présidents de Ligue 1, réunis en collège ce mardi, ont entériné ce choix ce mardi soir. La plateforme de streaming ne devrait plus diffuser le championnat de France à l’issue de cet exercice, alors que le contrat initial courait jusqu’à 2029. Il reste donc à s’entendre sur les termes de cette séparation.

Un conseil d’administration de la ligue s’est immédiatement tenu pour trouver une solution financière, à transmettre au médiateur qui l’enverra dans la foulée à DAZN. D’après RMC, la LFP demande une indemnité de rupture comprise entre 110 et 125 M€ mais à laquelle il faut, ajouter les deux derniers versements de cette saison, soit un total d’environ 140 M€. Une réponse est attendue dans les prochaines minutes.