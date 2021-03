Ligue 1 : l'OM s'impose sur le fil contre le Stade Brestois

Après avoir battu Rennes 1-0 mercredi dernier, l'Olympique de Marseille (6e) de Jorge Sampaoli voulait mettre en place une bonne série. Pour cela, il fallait s'illustrer contre le Stade Brestois (13e). Et ce sont les Bretons qui ont frappé d'entrée suite à un mauvais dégagement de Steve Mandanda dont Jean Lucas n'a pas profité (16e). Mieux par la suite, Marseille a su trouver la faille de façon inattendue juste avant la pause. S'appuyant sur Dimitri Payet, Arkadiusz Milik ajustait le pauvre Gautier Larsonneur qui était impuissant (45e +1).

En seconde période, l'OM revenait avec d'excellentes idées. Pol Lirola était proche de marquer (53e) et quelques secondes plus tard, Arkadiusz Milik était trop court. Mais alors que Marseille essayait de se mettre à l'abri avec un second but, c'est Brest qui en profitait. Sur un coup franc frappé par Romain Faivre, c'est Lilian Brassier qui reprenait de la tête victorieusement pour les Bretons (71e). Surpris, Marseille tentait de reprendre l'avantage ... Avec succès. Luis Henrique délivrait une bonne passe en retrait pour Florian Thauvin qui endossait le costume de sauveur (88e). Dans les derniers instants, c'est Michaël Cuisance qui y allait de son but (90e +3). Avec cette victoire 3-1, l'OM réalise une bonne opération et subtilise la cinquième place au RC Lens.

