L’avocate de Kylian Mbappé monte au créneau après la fin de l’enquête pour viol présumé

C’est la fin de ce que les médias ont rapidement nommé "l’affaire Mbappé". Ce matin, la procureure suédoise en charge du dossier a clos l’enquête pour viol présumé dans lequel les médias locaux affirmaient que le champion du monde 2018 était impliqué au 1er degré (le plus faible aux yeux de la justice suédoise). Après enquête, le parquet a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour poursuivre ses investigations. «C’est la fin de l’affaire mais à l’avenir, il est toujours possible de la rouvrir si une nouvelle preuve forte arrive et peut changer ma décision» a tout de même prévenu Marina Chirakova, la procureure en charge de l’affaire depuis le 15 octobre dernier. Un vrai soulagement pour le joueur du Real Madrid même si ce dernier a toujours clamé son innocence. Il n’a d’ailleurs jamais été entendu par la justice suédoise.

«Il a toujours été extrêmement serein. Il savait ce qu’il n’avait pas fait», réagit sur TF1 son avocate Marie-Alix Canu-Bernard, faisant part au passage «de sa colère» contre le «déchaînement médiatique» à l’encontre de la star. «Tout ce que l’on sait, c’est que l’on ne sait rien, que l’on n’a jamais rien su, et que la presse qui a été avancer un certain nombre de rumeurs, voire de calomnies, je parle notamment de la presse suédoise, s’est quand même permis d’anticiper un certain nombre de choses qui n’étaient ni de loin ni de près dans les propos de Mme la procureure», poursuit-elle ce jeudi soir.

«On ne peut pas ressortir indemne d’une affaire comme celle-ci»

«Il est fort possible que ce ne soit absolument pas lui qui ait été concerné par la plainte qui a priori, elle, existe.» Reste à savoir comment sera impacté l’ancien Parisien, plombé par de nombreuses rumeurs depuis que cette affaire a été révélée par la presse locale. D’après son avocate, son mental habitué à la surmédiatisation fera la différence mais il n’est pas impossible de le voir plus atteint qu’après une simple mauvaise performance sportive. «On ne peut pas ressortir indemne d’une affaire comme celle-ci. Je ne sais pas si vous rendez compte, c’est un crime dont la presse l’a accusé, donc c’est d’une violence inouïe».

Selon Me Canu-Bernard, cette affaire doit servir à revoir l’ensemble de la procédure médiatico-judiciaire. «Évidemment, ça amène une réflexion et sans doute une façon de procéder dans l’avenir qui sera à revoir pour qu’une telle chose ne puisse plus jamais être un risque potentiel», assure-t-elle avant de rendre hommage à son client, toujours resté serein malgré la tempête. «Je n’ai qu’un mot, chapeau bas à lui, parce qu’il a continué à jouer, il a fait l’autre jour cette interview (dans l’émission Clique sur Canal+ dimanche dernier, ndlr) qui était pour moi un véritable instant de vérité, de sincérité et d’authenticité. Chapeau bas et place au foot». Il en aura bien besoin, lui qui éprouve pas mal de difficultés depuis son arrivée au Real Madrid.