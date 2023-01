AS Roma : le début d’année canon de Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Il a certes déjà 29 ans, mais celui qu’on surnomme "La Joya" conserve son visage de poupon ainsi que sa fraîcheur sur les terrains. Et ce n’est pas dans la capitale romaine qu’on va y trouver à redire. Celui qui a déjà marqué de son empreinte la Juventus lors de son passage entre 2015 et 2022 est en train de mettre la ville éternelle à ses pieds. Éclaboussant les terrains de sa classe avec son numéro 21 gravé dans le dos, Paulo Dybala n’a pas été étranger au bon début de saison des siens et ce n’est pas un hasard si le club romain a baissé le pied suite à sa blessure musculaire en octobre dernier. Actuellement septième de Serie A à 3 points du podium, l’AS Roma est dans les clous, mais reste hors des places européennes. Pourtant cela va mieux ces dernières semaines grâce au retour de la Joya.

Présent à la Coupe du monde 2022 au sein de l’effectif argentin, le natif de Laguna Larga a été décisif avec un penalty transformé en finale lors de la victoire contre la France (3-3, 4-2 aux TAB). Néanmoins son rôle avec l’Albiceleste avait été longtemps anecdotique. Qu’importe pour l’attaquant qui a pu se consoler d’un temps de jeu réduit avec le plus grand des trophées. Et alors qu’il aurait pu mettre du temps à digérer ce trophée, Paulo Dybala est revenu avec de fermes intentions en club pour le plus grand bonheur de l’AS Roma. Passeur décisif contre Bologne (1-0) le 4 janvier pour son retour aux affaires courantes, il avait aussi brillé lors du match suivant lors du choc contre l’AC Milan (2-2). Une reprise sérieuse et qui confirme une montée en puissance du joueur argentin.

À lire

L’incroyable cadeau de Paulo Dybala à l’AS Roma

«Avec lui, le ballon est toujours rond, alors qu’avec d’autres il devient carré»

En Coupe d’Italie, il a débuté sur le banc contre le Genoa et s’est distingué sur son entrée en jeu en arrachant la victoire 1-0 avec un but à la 64e minute. De quoi mériter les louanges de son coach José Mourinho : «Paulo est un joueur qui rend l’équipe et l’entraîneur meilleurs, il y a le travail d’équipe, mais Paulo est autre chose, il a un parfum différent.» Un joueur unique dans son effectif pour le technicien portugais qui réussit cette saison a tiré le meilleur de sa star. Ce dernier est d’ailleurs heureux de sa relation avec son coach : «si les compliments viennent de lui, ils sont encore plus valables parce qu’il me voulait ici et parce que grâce à lui aujourd’hui je suis champion du monde. Je serai toujours présent pour me donner à 200% pour lui et le peuple romain.»

La suite après cette publicité

Une belle déclaration d’amour de la part de Paulo Dybala qui a encore fait parler la poudre. Ce dimanche soir face à la Fiorentina (2-0), il s’est offert un doublé qui permet de faire monter ses statistiques à 10 buts et 3 offrandes en 16 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Une efficacité redoutable pour la Joya qui est la principale menace offensive du club de la Louve. Métamorphosant complètement le visage de son équipe, il en est un maillon essentiel. José Mourinho a même révélé en conférence de presse qu’il avait poussé pour que son joyau revienne plus tôt à la compétition : «Dybala a initialement demandé à revenir le 1er janvier, mais je lui ai dit que je voulais que tu reviennes le 29 décembre, car j’ai peur que cette équipe ne gagne pas sans toi à nouveau contre Bologne. Il m’a appelé le 27. Il était sur le vol pour s’entraîner le 28. C’est un gars spécial.»

Un message encourageant que le coach portugais n’a pas adressé à tous ses joueurs : «c’est Paul. Outre le fait qu’avec lui le ballon est toujours rond, alors qu’avec d’autres il devient carré.» Paulo Dybala s’est aussi fait chambrer à distance avec humour par Tammy Abraham sur DAZN : «je suis content pour Dybala et pour l’avoir aidé à marquer deux buts, maintenant il me doit deux passes décisives.» Joueur spécial du club romain, il fait clairement l’unanimité. S’il ne dispose plus du "numéro 10 sur le rrain-te", Paulo Dybala continue d’illuminer la Serie A de son talent et revient fort en ce début d’année 2023. Pour le plus grand bonheur des supporters de l’AS Roma.