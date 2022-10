AS Roma : Paulo Dybala, le coup de massue

La suite après cette publicité

Battue par le Betis trois jours auparavant en Ligue Europa (1-2), l’AS Roma avait à cœur de se relancer hier en Serie A, face à la modeste formation de Lecce. Mission réussie pour les hommes de José Mourinho qui se sont imposés 2 buts à 1 grâce à des réalisations signées Chris Smalling en début de match et Paulo Dybala juste après le retour des vestiaires.

Une deuxième victoire consécutive en championnat qui permet aux Giallorossi de grimper à la cinquième place du classement, à un point du top 4 (synonyme de Ligue des Champions) et à quatre longueurs du leader napolitain. Mais hier, les Romains n’avaient pas spécialement le sourire après la rencontre.

Pas de Mondial pour Dybala ?

Auteur du penalty victorieux à la 48e minute, Dybala s’est blessé sur l’action et a été obligé de céder sa place dans la foulée. Un véritable drame pour l’international argentin (34 sélections, 3 buts). Auteur d’un excellent début de saison avec sa nouvelle équipe (5 buts et 2 passes décisives en 8 matches), la Joya pourrait ne plus rejouer avant 2023 et donc rater la Coupe du Monde. Un coup dur pour lui, mais aussi pour la Roma donc.

Invité à réagir sur DAZN, Mourinho a confirmé que le pessimisme régnait au sein du club. « Comment il va ? Je vais vous dire mal, pour ne pas dire très mal. Est-ce qu’on le reverra avant 2023 ? Je ne suis pas docteur et je n’ai pas encore discuté avec le staff médical, mais avec mon expérience, vu ce que j’ai vu et d’après ce que l’on m’a dit, je peux vous dire que ce sera très difficile. Il n’avait aucun problème, je ne sais pas qui a écrit ça. Si un joueur n’est pas à 100% avec moi, il ne joue pas. Mais Paulo allait bien. » Il n’y a plus qu’à attendre le communiqué médical pour savoir si ce mauvais ressenti se confirmera ou non.