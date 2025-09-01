Galatasaray : tout est bouclé pour le transfert de Zaniolo à l’Udinese

Selon nos informations, Nicolò Zaniolo est sur le point de rejoindre l’Udinese. Après plusieurs semaines de négociations complexes avec Galatasaray, la dernière réunion tenue aujourd’hui entre toutes les parties a été fructueuse et a permis de finaliser l’accord. Le transfert se fera sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 10 millions d’euros, assortie de 10 % sur une éventuelle revente future, et le joueur et l’Udinese se sont entendus sur un contrat courant jusqu’en 2029 en cas d’activation de l’option. Tout est désormais bouclé pour que Zaniolo rejoigne le club frioulan.

Après plusieurs prêts mitigés, Zaniolo va donc quitter Galatasaray où il avait retrouvé du temps de jeu et des soutiens dans le vestiaire et le staff. Désormais pleinement motivé par ce nouveau défi en Serie A, l’attaquant italien s’apprête à relancer sa carrière à un niveau élevé et à retrouver le championnat italien avec l’Udinese.