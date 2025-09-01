Galatasaray veut encore boucler trois gros coups !

C’est peu dire que Galatasaray réalise un mercato XXL. Les Turcs ont frappé très fort en recrutant définitivement Victor Osimhen, qui était initialement prêté par Naples, pour 75 M€. Ils ont récupéré libre Leroy Sané et chipé Wilfried Singo à l’AS Monaco, entre autres. Et ce n’est visiblement pas fini.

Selon Fabrizio Romano, Galatasaray a trouvé un accord avec Ilkay Gündogan, le milieu de terrain de Manchester City. Les Citizens ne se battront pas pour retenir l’international allemand âgé de 34 ans, et le joueur allemand a été convaincu de rejoindre le projet ambitieux des Stambouliotes. Qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions et véritable épouvantail du chapeau 4, Galatasaray a entamé sa saison tambour battant avec 4 victoires en 4 journées.

Galatasaray veut un nouveau gardien

Mais ce n’est pas tout. Comme révélé par le site Les Violets, Galatasaray a trouvé un accord avec Toulouse pour le transfert de l’international Espoir français Guillaume Restes ! En recherche d’un gardien depuis plusieurs semaines, le club turc avait tenté des pistes prestigieuses, notamment Ederson, et s’est finalement retourné vers le portier français âgé de 20 ans. Un contrat de 5 ans attend ce dernier. Mais un autre gardien est également ciblé, puisque Galatasaray prépare une nouvelle offre de 25 millions d’euros au FC Porto pour Diogo Costa, comme nous pouvons le révéler.

Et pour parachever ce mercato intense, l’équipe entraînée par Okan Buruk cible Ademola Lookman ! Le Nigérian est l’un des déçus du mercato après son transfert avorté du côté de l’Inter Milan. Le Bayern Munich a tenté sa chance ces dernières heures et c’est aujourd’hui Galatasaray qui va jouer sa carte, celle d’un mercato estival qui ne ferme que le 12 septembre prochain. C’est grâce à cela qu’ils avaient réussi à boucler le joli coup Osimhen. Rebelote avec Lookman ?