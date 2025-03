Une ancienne star néerlandaise tacle Lamine Yamal

Lamine Yamal agace. Déjà ciblé par la presse espagnole ces dernières semaines, le prodige du Barça s’est cette fois attiré les foudres de l’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart. Sur le plateau de la chaîne NOS, le finaliste de la Coupe du Monde 2010 a pointé du doigt l’attitude et le langage corporel de l’Espagnol, affiché lors du 1/4 de finale aller de Ligue des Nations entre la Roja et les Oranje (2-2) cette semaine.

La suite après cette publicité

« On dirait que Yamal était frustré (dans son duel contre Hato, ndlr). Je vois des choses qui commencent à me gêner, a déploré le Golden Boy 2003. Short un peu plus bas, peu d’efforts, des gestes un peu superficiels… C’est là que je me dis : "si tu es si jeune , tu devrais être heureux et profiter de chaque minute passée en sélection espagnole". Peu importe ton niveau, à cet âge, il faut prouver à chaque instant et à chaque match. Mais cela ne change rien au fait que Hato avait tout simplement le niveau », a-t-il conclu. Yamal aura une occasion de se racheter dès ce soir lors du quart de finale retour à Valence.