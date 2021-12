L'OL s'active pour remplacer Juninho !

Cela ne faisait plus guère de doutes, mais c'est désormais officiel : Juninho va quitter l'OL. Pas en fin de saison comme c'était initialement prévu, mais plutôt dans les prochains jours. Un vrai coup de tonnerre au sein d'un club où les problèmes et les dissensions se multiplient depuis plusieurs mois, voire années depuis que Jean-Michel Aulas a décidé de prendre un peu de recul.

Alors que tout le monde pensait que Juninho avait les mains libres sur le recrutement, c'est bel et bien Vincent Ponsot, le directeur du football, soit le numéro 2 dans la hiérarchie derrière JMA qui tirait les ficelles. Une situation ingérable et qui a eu raison des nerfs du meilleur joueur de l'histoire du club rhodanien. Cet été encore, plusieurs transferts avortés ont fortement agacé Juni, à commencer par celui de Gaétan Laborde qu'il souhaitait ardemment recruter (une offre de 15 M€ ferme avait été soumise par l'OL, mais Vincent Ponsot avait refusé les 2 M€ de bonus réclamés par Montpellier, que Rennes a mis sur la table pour rafler le joueur).

L'OL passe déjà la seconde pour remplacer Juninho

Dès lors, et depuis la sortie médiatique de Juni sur RMC Sport qui en a surpris plus d'un au club, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas prospectent afin de lui trouver un remplaçant au poste de Directeur sportif. Mais le temps presse pour l'OL qui, en plus de mauvais résultats, doit également compenser la démission de Patrice Girard, parti à Angers. Sans parler des performances mitigées de certains joueurs, dont Lucas Paqueta sans doute affecté par le départ de celui qui l'a recruté. Tout ça en devant également préparer le mercato hivernal.

Pour le remplacer, plusieurs noms sont d'ailleurs évoqués, pour épauler Alain Caveglia déjà en poste. De Luis Campos qui a pris des renseignements récemment sur l'OL et qui n'est pas forcément contre débarquer à Lyon, à Florian Maurice dont on le voit mal revenir à l'OL après un départ compliqué, Loïc Désiré, l'homme fort du recrutement de Strasbourg ou encore Gérard Bonneau, le directeur sportif de Dijon très attaché à son ancien club où il sévissait en tant qu'éducateur puis recruteur. Mais aussi bien Vincent Ponsot que Jean-Michel Aulas devront définir clairement le rôle de ce futur Directeur Sportif. Car nul doute que la situation vécue par Juninho va en faire réfléchir plus d'un !