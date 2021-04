MU : la réaction de Paul Pogba après le match

Ce jeudi soir nous a gratifié d’un superbe match de Ligue Europa entre Manchester United et l’AS Roma à Old Trafford. Avec ce succès 6 buts à 2, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont quasiment fait le plus gros du travail avant le match retour la semaine prochaine. Après la rencontre, Paul Pogba s’est exprimé au micro de RMC Sport, et le milieu de terrain français semble enfin s’épanouir avec les Red Devils.

«Je me sens beaucoup mieux depuis quelque temps. J'ai la confiance des joueurs, du staff. Je commence à m'habituer à cette position de 8 excentré. Je m'entends bien avec Luke (Shaw) et Fred derrière. Il faut continuer comme ça. Il reste encore un match. On ne sait jamais, on n'est pas encore arrivés. On ne veut pas seulement passer en finale, mais gagner le tournoi», a-t-il expliqué avant d’ajouter quelques propos élogieux à l’égard de son partenaire, Edinson Cavani, auteur d’un doublé hier soir : «C'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe. Des tueurs devant le but, des gens qui vont se créer des occasions et qui vont les mettre. Il y a aussi son travail défensif, son pressing, qui est énorme et que peu de personnes voient.»