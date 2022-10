Liga : Majorque sauve le point du match nul face à Elche, qui reste bon dernier

Elche recevait Majorque en clôture de la 8ème journée de Liga avec l'intention de gagner son premier match de la saison. Le coup d'envoi, initialement prévu à 21h, était finalement retardé à cause des conditions météorologiques. Malgré ces incidents, la rencontre avait bel et bien lieu et les locaux se montraient les plus dangereux en début de match. Ezequiel Ponce marquait d'ailleurs son 2ème but dans le championnat espagnol à la suite d'une passe décisive de Gerard Gumbau Garriga à la fin du premier quart d'heure (15e, 1-0). Au retour des vestiaires, la rencontre se débridait un peu. Les visiteurs pouvaient se mettre à espérer après que Lucas Boye ait été exclu à l'heure de jeu (61e).

Quelques minutes plus tard, Vedat Muriqi égalisait justement en transformant un pénalty obtenu quelques instants auparavant (71e). L'arbitre, M. Valentin Pizarro Gomez, était alors obligé de distribuer plusieurs cartons jaunes pour garder le contrôle de la partie. Cela ne suffisait pas vraiment et l'attaquant kosovar de Majorque était exclu à son tour, à une dizaine de minutes du terme de ce match (81e). Avec ce retour à 10 contre 10, aucune des deux équipes n'arrivait à faire la différence lors des dernières minutes de la rencontre. Après ce match nul décevant, Elche reste bon dernier de Liga avec seulement deux petits points obtenus en huit journées tandis que son adversaire du soir reste bloqué à la 12ème place, dans le ventre mou du championnat espagnol.