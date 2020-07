OM : Steve Mandanda souhaite finir sa carrière à l'OM

Mascotte de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda est devenu au fil des années un voir l’élément incontournable de cette équipe olympienne. Arrivé en 2008 en provenance du Havre, le portier international français a ensuite passé la majeure partie de sa carrière au sein de ce club. En 2016, ce dernier a des envies d’ailleurs et décide de s’exiler en Angleterre, un périple qui fut compliqué pour le natif de Kinshasa. Une seule année passée au sein des Eagles de Crystal Palace et Steve Mandanda revient chez lui, à Marseille. Une histoire d’amour inévitable entre cet homme et son institution qui le pousse à 35 ans, à porter encore et toujours le maillot ciel et blanc.

Mais jusqu’où ira-t-il ? Interrogé dans les colonnes de l’Équipe ce matin sur son souhait ou non de terminer sa carrière à l’OM, le joueur qui a disputé 549 matches sous le maillot marseillais a tenu à rester lucide tout en déclarant une nouvelle fois sa flamme au peuple olympien : « je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matches dans l’histoire de l’OM (549, toutes compétitions confondues) aujourd’hui, ce n’est pas rien, quand on sait la difficulté d’y durer. J’aime ce club, la ville, j’aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c’est de finir ma carrière ici mais je ne suis pas le seul à décider». Les supporters de l’OM peuvent être rassurés, leur chouchou compte bien rester auprès des siens.