Le PSG a déjà une grosse préférence pour son futur stade

Le Paris Saint-Germain rêve plus grand. On ne parle pas de stars ou de la Ligue des champions, bien que ce soit un objectif du club de la capitale; mais bien du futur stade des Franciliens. Un dossier qui fait couler beaucoup d’encre depuis quelques mois. En effet, la Mairie de Paris a refusé à plusieurs reprises de céder l’enceinte au club champion de France. «Je le redis (…) une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes», avait notamment déclaré Anne Hidalgo en février 2024. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi avait lâché une petite bombe. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc.»

Une volonté qu’il n’a cessé de confirmer par la parole et les actes. En novembre 2024, le président parisien en avait remis une couche au micro de RMC Sports. «J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n’a pas d’autre solution. Si c’est acté ? On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C’est une décision de la ville parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut dans le stade.»

Le site de Massy coche beaucoup de cases

En quête d’un terrain pour bâtir son nouveau stade; mais également tout un pôle commercial et d’activités autour, le PSG a vu plusieurs communes d’Île-de-France poser leur candidature afin d’accueillir la formation dirigée par Luis Enrique. Cela est le cas de Ris-Orangis, qui coche de nombreuses cases pour les dirigeants mais qui est trop éloigné du centre d’entraînement et de Paris selon eux. Ce vendredi, Le Parisien révèle qu’une candidature a surtout retenu l’attention des têtes pensantes parisiennes. Le PSG, qui a visité plusieurs zones dans la région francilienne, a une préférence pour le site basé à Massy, dans l’Essonne. Un espace situé dans la ZAC de la Bonde qui semble correspondre aux attentes des dirigeants, notamment en ce qui concerne les transports en commun et les axes routiers et autoroutiers puisque la zone est bien desservie.

Le média français ajoute que Victoriano Melero, le Directeur Général du PSG, qui a visité cet espace avec Nicolas Ramillon (responsable du secteur immobilier du PSG) a évoqué cette «piste sérieuse» à Doha, où on validera ou non sa proposition. Là-bas, il a donc présenté le projet. Une information démentie par le PSG auprès de nos confrères, qui persistent et signent. Si la candidature de Massy semble retenir l’attention du PSG, il y a encore du chemin à faire. Le Parisien précise qu’il y a plusieurs obstacles comme le fait que le site soit situé sur une zone agricole ou encore le fait qu’aucune construction de plus de 40 mètres de hauteur ne puisse être bâtie sur cet espace à proximité de l’aéroport d’Orly et du radar d’aviation civile. Mais Paris pourrait trouver une parade en construisant le stade un peu en dessous du niveau de la terre d’après Le Parisien, qui conclut en indiquant qu’une décision pourrait être prise au plus tard cet été.