Crystal Palace - Manchester City : les compositions sont là

La 29e journée de Premier League offre un duel entre Crystal Palace (11e) et Manchester City (1er). A domicile, les Eagles s'articule dans un 4-3-3 avec Vicente Guaita dans les cages derrière Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guéhi et Tyrick Mitchell. Cheikhou Kouyaté est positionné comme sentinelle aux côtés de Conor Gallagher et Jeffrey Schlupp. Seul en pointe, Jean-Philippe Mateta est accompagné par Michael Olise et Wilfried Zaha.

De son côté, Manchester City opte pour un 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Joao Cancelo constituent la défense. Rodri évolue comme sentinelle auprès de Bernardo Silva et Kevin de Bruyne. Enfin, Phil Foden est accompagné en attaque par Riyad Mahrez et Jack Grealish.

Les compositions

Crystal Palace : Guaita - Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell - Gallagher, Kouyaté, Schlupp - Olise, Mateta, Zaha

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden, Grealish