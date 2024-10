Montpellier - OM : les compositions sont là

Suite et fin de la 8e journée de Ligue 1 ce dimanche avec notamment un duel entre le Montpellier HSC et l’Olympique de Marseille. Le club héraultais s’articule dans un 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart derrière Falaye Sacko, Becir Omeragic, Birama Touré et Issiaga Sylla. Joris Chotard est placé en sentinelle avec Rabby Nzingoula à ses côtés. Plus haut, Teji Savanier est placé en soutien d’Akor Adams alors que Tanguy Coulibaly et Arnaud Nordin prennent les ailes.

Les Phocéens optent de leur côté pour un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages. En défense, on retrouve Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Derek Cornelius et Ulisses Garcia. L’entrejeu voit les présences d’Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Seul en pointe, Elye Wahi est placé juste devant Mason Greenwood et Jonathan Rowe.

Les compositions

Montpellier HSC : Lecomte - Sacko, Omeragic, Touré, Sylla - Chotard, Nzingoula - Nordin, Savanier, Coulibaly - Adams

Olympique de Marseille : Rulli - Lirola, Balerdi, Cornelius, Garcia - Harit, Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Wahi, Rowe

