Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi a fait un gros sacrifice

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

Sacrée journée du côté de Marseille. Dans la nuit, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, par ailleurs déjà annoncé du côté de Tottenham. Dans l’attente de savoir qui prendra la suite de l’entraîneur italien sur le banc du Vélodrome, plusieurs médias et journalistes dévoilent une information assez intéressante concernant le départ du tacticien transalpin.

La suite après cette publicité

On apprend ainsi qu’il a renoncé à sa dernière année de contrat. Il ne touchera pas son salaire de la saison 2026/2027, ce qui a considérablement facilité les discussions avec la direction marseillaise pour sceller son départ. A noter aussi qu’il a eu un joli geste avec ses adjoints puisqu’il a réussi à obtenir une belle indemnisation pour les 7 membres de son staff.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier