OM : Roberto De Zerbi a fait un gros sacrifice

Sacrée journée du côté de Marseille. Dans la nuit, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, par ailleurs déjà annoncé du côté de Tottenham. Dans l’attente de savoir qui prendra la suite de l’entraîneur italien sur le banc du Vélodrome, plusieurs médias et journalistes dévoilent une information assez intéressante concernant le départ du tacticien transalpin.

On apprend ainsi qu’il a renoncé à sa dernière année de contrat. Il ne touchera pas son salaire de la saison 2026/2027, ce qui a considérablement facilité les discussions avec la direction marseillaise pour sceller son départ. A noter aussi qu’il a eu un joli geste avec ses adjoints puisqu’il a réussi à obtenir une belle indemnisation pour les 7 membres de son staff.