Liga : la Real Sociedad et Alexander Isak pulvérisent Alavés

Après avoir été balayée par Manchester United en League Europa, la Real Sociedad devait se refaire cet après-midi, avec un derby basque contre Alavés. Et l'écurie de Saint-Sébastien a fait le boulot en s'imposant sur le score de 4-0.

C'est Alexander Isak qui a inscrit trois buts pour offrir la victoire à son équipe, et de belle facture qui plus est, bien aidé par Mikel Merino, David Silva ou Mikel Oyarzabal. Portu se mêlait lui aussi à la fête avec un but à la 73e. Les trois points en poche, la Real Sociedad conforte sa cinquième place, alors qu'Alavés est seizième.

