Le Maroc et le Sénégal candidats pour accueillir la Ligue des Nations d’Afrique 2029

La Confédération africaine de football (CAF) prépare déjà l’avenir avec la création de la Ligue des Nations d’Afrique, prévue pour 2029. Parmi les candidats pour accueillir cette première édition figurent le Maroc et le Sénégal, adversaires ce dimanche en finale de la CAN 2025, mais également l’Éthiopie et l’Angola, selon AfrikFoot. Patrice Motsepe, président de la CAF, a confirmé que plusieurs nations avaient exprimé leur intérêt pour être pays hôte, soulignant l’engouement autour de cette nouvelle compétition.

Le format retenu sera zonal : les qualifications se dérouleront dans des régions désignées, comme l’Afrique de l’Ouest, et les vainqueurs de chaque zone se retrouveront pour disputer la phase finale dans un pays tiré au sort. Avec 54 participants et un calendrier calqué sur les trêves internationales, cette Ligue des Nations vise à combler le vide laissé par la CAN, qui passera à un rythme quadriennal à partir de 2028, s’inspirant du modèle européen des Nations League.