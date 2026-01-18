Menu Rechercher
Commenter 39

Le Maroc et le Sénégal candidats pour accueillir la Ligue des Nations d’Afrique 2029

Par Allan Brevi
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp

La Confédération africaine de football (CAF) prépare déjà l’avenir avec la création de la Ligue des Nations d’Afrique, prévue pour 2029. Parmi les candidats pour accueillir cette première édition figurent le Maroc et le Sénégal, adversaires ce dimanche en finale de la CAN 2025, mais également l’Éthiopie et l’Angola, selon AfrikFoot. Patrice Motsepe, président de la CAF, a confirmé que plusieurs nations avaient exprimé leur intérêt pour être pays hôte, soulignant l’engouement autour de cette nouvelle compétition.

La suite après cette publicité

Le format retenu sera zonal : les qualifications se dérouleront dans des régions désignées, comme l’Afrique de l’Ouest, et les vainqueurs de chaque zone se retrouveront pour disputer la phase finale dans un pays tiré au sort. Avec 54 participants et un calendrier calqué sur les trêves internationales, cette Ligue des Nations vise à combler le vide laissé par la CAN, qui passera à un rythme quadriennal à partir de 2028, s’inspirant du modèle européen des Nations League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Sénégal
Maroc
Éthiopie
Angola

En savoir plus sur

Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
Éthiopie Flag Éthiopie
Angola Flag Angola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier