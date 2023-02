Serie A : Naples s’envole en tête après sa large victoire face à Cremonese

Suite de la 22ème journée de Serie A avec la dernière rencontre du jour entre Naples et Cremonese. Respectivement leader et lanterne rouge du championnat italien, cette affiche était donc un duel des extrêmes entre les deux formations aux objectifs bien différents. Malgré l’écart au classement, le début de la partie était finalement assez équilibré. Comme souvent cette saison, la lumière venait de Khvicha Kvaratskhelia. La pépite géorgienne s’emparait du ballon et rentrait vers l’intérieur avant de tirer et battre Marco Carnesecchi (22e, 1-0).

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Naples 59 22 19 2 1 54 15 39 20 Cremonese 8 22 0 8 14 15 40 -25

L’international géorgien récidivait quelques minutes plus tard mais sa tête passait de peu à côté (28e) tout comme celle de Victor Osimhen juste avant la pause (34e). Après la mi-temps, les Napolitains continuaient de mener les débats. Hirving Lozano se heurtait d’abord au portier adverse (53e). Finalement, l’attaquant nigérian des Partenopei trouvait la faille après un ballon mal dégagé dans la surface adverse à la suite d’un corner (65e, 2-0). En fin de rencontre, Elif Elmas parachevait la victoire des siens (79e, 3-0). Grâce à ce succès, Naples s’envole en tête de la Serie A et compte désormais 16 points d’avance sur son dauphin, l’Inter. De son côté, Cremonese reste la lanterne rouge du championnat italien et n’a toujours pas gagné dans l’élite transalpine.

