Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Premier League

Harvey Barnes prolonge à Newcastle

Par Kevin Massampu
1 min.
Harvey Barnes avec le maillot de Newcastle @Maxppp

Harvey Barnes rempile avec Newcastle. Arrivé en provenance de Leicester City à l’été 2023, l’ailier anglais de 28 ans a signé un nouveau contrat longue durée avec les Magpies. En trois saisons à St-James’ Park, l’international anglais (2 sélections) a disputé 120 rencontres, inscrivant 30 réalisations et délivrant 14 passes décisives. Barnes a également remporté la Coupe de la Ligue anglaise en 2025 face à Liverpool (1-2), permettant ainsi à Newcastle de glaner son premier trophée national majeur depuis 1955.

La suite après cette publicité

« Lorsque j’ai rejoint le club, j’ai très vite compris à quel point c’était un endroit spécial, mais après trois ans passés ici, j’en suis encore plus convaincu. J’aime tout ici – la ville, le stade, les gens – et je suis vraiment heureux de prolonger mon contrat. J’ai connu le succès ces dernières années et j’ai vécu des moments vraiment exceptionnels avec cette équipe. Nous voulons tous en vivre davantage et je souhaite être un joueur clé qui contribuera à faire progresser le club », a indiqué Barnes au moment de sa prolongation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Harvey Barnes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Harvey Barnes Harvey Barnes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier