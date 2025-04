LdC, PSG : Vitinha encense le leader Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain est à la veille du match de sa saison. Opposés à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions, les Parisiens disputent la première manche de ce rendez-vous à l’Emirates Stadium, chez les Gunners. Présent en conférence de presse, Vitinha compte beaucoup sur Ousmane Dembélé, lui qui a déjà inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives lors de cette campagne de C1.

La suite après cette publicité

«Ousmane Dembélé (absent en octobre), c’est un joueur vital pour nous. On va tout faire pour l’aider et lui va tout mettre en œuvre pour qu’on gagne ce match. C’est un leader, un exemple, on a vu plusieurs fois comment il est à 100 % défensivement et offensivement, c’est une incroyable forme de leadership, on veut l’aider. Tous les joueurs l’aiment, c’est incroyable», a-t-il lâché devant la presse.