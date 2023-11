Chelsea : Mauricio Pochettino n’aura pas son mot à dire sur le mercato

Visiblement, Chelsea ne compte pas s’arrêter sur le recrutement. Les Blues ont déjà dépensé plus d’un milliard d’euros au cours des trois dernières fenêtres de transfert, après que le propriétaire Todd Boehly ait pris les rênes du club londonien l’été dernier. Et il y a déjà des objectifs pour le prochain mercato d’hiver puisqu’un attaquant axial serait une priorité, alors que les noms de Lautaro Martinez, Benjamin Sesko du RB Leipzig, Evan Ferguson de Brighton et Victor Boniface du Bayer Leverkusen aient déjà été associés aux Blues.

Pourtant, The Sun explique que Mauricio Pochettino n’aura qu’une contribution très limitée pour compléter son effectif. En effet, le recrutement sera géré exclusivement par les co-directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart, avec le soutien de Boehly, et le dernier mot n’appartiendra donc pas à l’entraîneur argentin.