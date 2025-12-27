CAN 2025 : match nul divertissant entre l’Ouganda et la Tanzanie

Il y a des matches qui donnent moins envie d’être vus que d’autres dans cette CAN. La rencontre entre la Tanzanie et l’Ouganda ce samedi à 18h30 rentrait facilement dans cette catégorie. Pourtant, dans le scénario, cette opposition a été l’une des plus divertissantes depuis le début de la compétition. Après une première période âprement disputée, tout a changé au retour des vestiaires.

Alors qu’Alhassan a touché le ballon de la main dans la surface, Msuva ne s’est pas fait prier pour marquer sur penalty (1-0, 59e). Finalement, l’égalisation ougandaise a eu lieu dans les dix dernières minutes grâce à la belle tête d’Ikpeazu (1-1, 80e). Finalement, après une fin de match folle avec un penalty raté pour l’Ouganda et des grosses occasions vendangées pour la Tanzanie, le score n’a plus évolué. Au classement, les deux nations restent troisièmes et quatrièmes avec un seul point. Un nul qui n’arrange personne finalement…