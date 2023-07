Le Havre : accord total pour Rassoul Ndiaye

Hier matin, nous vous révélions l’intérêt grandissant du HAC pour le milieu de terrain Rassoul Ndiaye, 21 ans. Titulaire incontournable avec Sochaux la saison passée en Ligue 2, le jeune Français constate la terrible descente aux enfers du club doubiste, proche du dépôt de bilan.

Il devrait vite quitter le club, puisque selon nos informations, un accord a été trouvé avec Le Havre. Le club normand, promu en Ligue 1, se renforce en vue de sa saison dans l’élite, et il a vite accéléré pour Ndiaye. Un terrain d’entente a été trouvé entre les deux clubs, et entre Ndiaye et le HAC, qui tiendrait là sa 5e recrue estivale.

