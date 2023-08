L’OM fait sauter la banque !

C’est ce genre de rendez-vous qui fait vibrer les supporters de l’OM. Ce mercredi, les Phocéens se déplacent en Grèce pour y affronter le Panathinaïkos (20h), une rencontre qui compte pour 3e tour de qualification à la Champions League. Un rendez-vous capital pour Marseille qui a tout intérêt à être au niveau dès ce mercredi face aux Prassini pour éviter une cruelle déconvenue. De plus, ce match sera particulièrement scruté pour les Marseillais qui se savent attendus au tournant.

En effet, il s'agit des premiers pas de Marcelino sur le banc olympien en rencontre officielle et le technicien espagnol ne devra surtout pas passer à côté de ce match, qui pourrait conditionner le reste de la saison marseillaise. Dans le sillage de l'ancien coach de Valence, les recrues de l'OM seront observées avec assiduité par les spectateurs de la rencontre. Dans une ambiance grecque qui s'annonce explosive, Aubameyang, Kondogbia, Ndiaye, Sarr ou encore Lodi seront dans le viseur des supporters olympiens qui s'attendent à des débuts réussis de leurs nouvelles stars.

L’OM gagne 1-0 au Pana (cote à 5,70)

Que doit-on attendre de l’OM sur ce match ? Lors de leurs trois dernières rencontres à domicile (amicaux et 2e tour préliminaire), les joueurs d’Athènes ont, à chaque fois, pris un but. Face au Dnipro-1 lors du tour précédent en Ligue des Champions, le Pana avait été accroché à domicile à l’issue d’une rencontre prolifique (2-2). Face à cette défense poreuse, il semble facilement imaginable de voir Marseille inscrire ne serait-ce qu’un but face à la formation athénienne. Néanmoins, les ouailles de Marcelino pourraient être en-dessous physiquement. En effet, alors qu’ils n’ont disputé que 4 matches depuis juillet, le Panathinaïkos a déjà disputé 9 rencontres depuis le début de l’été. Plus qu’en forme, les joueurs grecs pourraient causer des problèmes à Marseille, qui aura tout intérêt à ouvrir le score rapidement. L’attaquant slovène Andraz Sporar a déjà inscrit 3 buts en 2 rencontres en Ligue des Champions et sera à surveiller. Nul doute que la défense phocéenne a les moyens de contrecarrer les plans du buteur de 29 ans. Dès lors, le 0-1 semble un choix très cohérent et pourrait permettre à l’OM d’aborder sereinement le match retour. A noter que le Pana s’était incliné lors de sa préparation estivale par la plus petite des marges face au Rayo Vallecano. Une rencontre qui s’était jouée à domicile pour le club d’Athènes…

Match nul entre le Pana et l’OM (cote à 3,55)

Dans la continuité de tous les propos étayés plus haut, le nerf de la guerre se trouve dans la capacité de l’Olympique de Marseille de ne pas encaisser de buts. Alors qu’ils avaient concédé le nul lors de leur dernière rencontre de Ligue des Champions face aux Ukrainiens de Dnipro-1, les pensionnaires du stade Apóstolos-Nikolaïdis ont les arguments pour marquer. Au-delà du goleador Sporar, les Grecs ont des arguments offensifs à faire valoir. Avec Ionnadis (7 buts l’année dernière), Filip Djuricic (ancien élève de De Zerbi à Sassuolo) ou encore Bernard, l’international brésilien passé par Everton et le Shakhtar Donetsk, peuvent punir la défense marseillaise et Pau Lopez. Le gardien espagnol a d’ailleurs affiché un visage peu rassurant lors de la dernière rencontre amicale face au Bayer Leverkusen, en étant fautif sur les deux buts allemands (2-1). Un nul peut alors être plus que crédible dans une rencontre avec un tel enjeu et qui sera sûrement fermée. Reste à voir si la rencontre peut éventuellement s’emballer mais nul doute, qu’à domicile, les Grecs ne se laisseront pas battre facilement. Le match nul, coté à 3,55, représente un bon compromis.

Aubameyang buteur (cote à 2,60)

C’est forcément l’une des cotes qui sentent bon. Figure de proue du mercato ambitieux de l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang vient sur la Canebière avec le couteau entre les dents. Peu utilisé la saison passée avec Chelsea, le buteur gabonais veut rattraper le temps perdu à Marseille et a surtout faim de buts. Encore muet face au but depuis sa signature, quoi de mieux que sa première rencontre officielle, qui plus est capitale, pour ouvrir son compteur buts avec les Phocéens. Alors qu’il devrait, sauf improbable retournement de situation, être aligné à la pointe de l’attaque face aux Grecs, l’ancien du Borussia Dortmund et du FC Barcelone a tout l’arsenal pour inscrire sa ou ses premières réalisations sous la tunique marseillaise ce mercredi.

