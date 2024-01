Stade Rennais : Julien Stéphan confirme les accords avec Matusiwa et Seidu

Le Stade Rennais fait un grand bon en avant durant ce mercato. Ces dernières heures et comme nous l’indiquions, un accord avait été conclu avec le Stade de Reims pour Azor Matusiwa autour de 15 M€. Le milieu de terrain ne sera pas seul à débarquer puisque le défenseur de Clermont Alidu Seidu est lui aussi sur le point de signer en Bretagne. Deux renforts dont se satisfait Julien Stéphan. L’entraîneur rennais a même confirmé leur venue dans les prochains jours à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match de ce 16e de Coupe de France contre l’OM dimanche (21h05) au Roazhon Park.

«Il y a des accords de principe avec les deux joueurs et les clubs aussi, assure Stéphan ce vendredi. Il y a encore des détails administratifs à régler. Je n’ai pas tous les éléments mais on a les accords avec les clubs et les joueurs. Seidu est un défenseur polyvalent qui peut jouer à différents postes et dans différents systèmes. Il a de grosses qualités athlétiques, de vitesse, de puissance, dans le domaine aérien aussi, de l’agressivité. Pour Matusiwa, c’est un milieu de terrain complet, technique, un joueur d’équilibre avec un bon jeu aérien malgré sa taille. C’est une bonne chose et ce n’est pas terminé pour certains secteurs de jeu.»