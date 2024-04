Affaire Sala : Cardiff réclame une fortune au FC Nantes !

Cette affaire dramatique traîne en longueur depuis de longues années désormais. Depuis la mort d’Emiliano Sala en janvier 2019, Cardiff, qui l’avait acheté au FC Nantes, n’arrête pas de s’écharper juridiquement avec les Canaris. Mais alors qu’une nouvelle audience est censée avoir lieu ce lundi à 14 heures au tribunal de commerce de Nantes, de nouvelles informations font état des prétentions financières du club gallois dans cette affaire. En effet, d’après L’Equipe, Cardiff va réclamer 120,2 millions d’euros aux pensionnaires de La Beaujoire.

La suite après cette publicité

Pour parvenir à un tel chiffre, le club de Championship a fait appel à une société spécialisée dans la science des données du football appelée Analytics FC. Selon elle, en se basant sur les fameux expected goals et expected points, Cardiff aurait eu 54,2% de chances de se maintenir à l’issue de la saison 2018-2019. Dès lors, Maurice Nussenbaum, expert financier mandaté par la formation d’outre-Manche, s’est appuyé sur cette donnée pour évaluer les pertes financières liées à la situation sportive du club entre 2018-2019 et 2022-2023. Dès lors, le manque à gagner est estimé via deux paramètres : le déficit lié à la rétrogradation du club qui est estimée à 52,9 millions d’euros. De cette descente résulte ainsi une perte de valeur qui est estimée à 67,3 M € par l’expert financier. En plus de toutes ces sommes rondelettes, le CCFC réclame deux millions d’euros de dédommagement en raison d’un préjudice réputationnel.