OM : Kenny Lala plaît à André Villas-Boas

Pour le moment, l'OM gère plutôt bien son mercato malgré le départ du tandem Andoni Zubizarreta-Albert Valentin. Le duo Jacques-Henri Eyraud-André Villas Boas fonctionne plutôt bien. Après la signature de Pape Gueye, le club phocéen prospecte à tout va et espère toujours finaliser l'arrivée de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin du Borussia Dortmund en vue d'un éventuel départ de Duje Caleta Car vers l'Angleterre. Marseille anticipe donc de possibles départs. Au poste de latéral droit, le club phocéen dispose de deux joueurs expérimentés avec Hiroki Sakai et Bouna Sarr. Mais l'un d'eux pourrait bien plier bagage. L'ancien Messin, reconverti arrière droit, ne manque pas de sollicitations, notamment en Espagne où l'Atlético Madrid et le FC Séville le suivent de près.

AVB en est bien conscient et ne manque pas d'idées. Selon nos informations, le technicien portugais apprécie beaucoup le latéral droit de Strasbourg Kenny Lala. Auteur d'une saison contrastée avec le club alsacien, l'ancien Lensois dispose d'une belle cote sur le marché, notamment du fait de sa brillante saison 2018-19 (5 buts et 9 passes décisives en 34 matches) où il avait terminé aux portes de l'Équipe de France.

Une offre de 3 à 5 M€ pourrait suffire à convaincre Strasbourg

Pour le moment, aucune offre n'est encore parvenue sur le bureau des dirigeants strasbourgeois. Mais une offre de 3 à 5 M€ suffirait à convaincre le Racing de laisser filer son latéral droit en fin de contrat dans un an. Réticent à laisser partir son joueur, le club alsacien avait refusé de sacrées offres pour Kenny Lala il y a quelques mois. Mais la donne est différente d'autant qu'il y a peu de chances que le défenseur de 28 ans prolonge son bail au Racing.

Quant au joueur, qui est également suivi par le club allemand d'Augsbourg, il devrait être attentif à l'intérêt de l'OM à son égard. Il y a quelques mois dans les colonnes de Onze Mondial, il avait avoué qu'un intérêt de l'OM à son égard le ferait forcément réfléchir. « Ça me fait plaisir d’entendre que l’OM s’intéresse à moi. C’est un grand club quand même. C’est là où je me rends compte que le travail paie. » Reste désormais à savoir si le club phocéen franchira le cap.