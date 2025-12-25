Premier League : pourquoi n’y a-t-il pas de Boxing Day cette saison ?

Depuis 1888, le Boxing Day est un rendez-vous immanquable en Premier League. Le principe est simple : le 26 décembre est un jour férié en Angleterre et toutes les équipes jouent ce jour-là. Une date et une signature qui ajoutent encore plus d’attractivité au championnat d’Angleterre depuis plus d’un siècle : en effet, là où les autres championnats ne jouent plus, l’élite du football anglais offre des matches à foison le lendemain de Noël. Mais voilà, cette tradition hivernale n’aura pas lieu cette saison en Premier League. Un crève-cœur pour tous les supporters et les dirigeants du football anglais qui n’ont pas trouvé d’autres moyens pour permettre à ce qu’il y ait toute une journée de championnat ce vendredi 26 décembre.

La suite après cette publicité

Quand le calendrier resserré annule le Boxing Day

Cette saison, la Premier League va bien faire l’impasse. Même s’il y aura des matches lors de la période des fêtes, il faut rappeler que le Boxing Day n’est que le 26 décembre. Ce vendredi 26 décembre, il n’y aura qu’un match en Premier League avec l’affiche Manchester United-Newcastle qui aura lieu à 21 heures. Une première depuis 1982 dans l’élite anglaise. En 2014, le Boxing Day était tombé un vendredi et une journée de championnat avait eu lieu normalement. Pourquoi cela serait différent cette saison ? Voilà une décision que l’on peut justifier par plusieurs raisons.

La suite après cette publicité

Comme nous l’explique Salim Baungally, journaliste à Canal+, cette décision est prise dans une volonté de faire souffler les joueurs lors d’une saison qui s’annonce chargée : « le Boxing Day arrive un vendredi cette saison et cela change beaucoup de choses. Le calendrier est relativement resserré avec la Coupe et les temps de repos aussi. Du coup, la Premier League est obligée de mélanger deux contraintes : avec un calendrier resserré, mais aussi une demande de temps de repos accru de la part des joueurs et des clubs. En effet, les saisons précédentes, je me souviens qu’il pouvait y avoir quatre journées de championnat. Désormais, vous en avez maximum trois parce qu’on veut donner plus de repos au club. » Mais voilà, outre cette attention importante dans une saison 2025-2026 chargée, il y a également une autre raison qui empêche la tenue d’un Boxing Day normal ce vendredi.

La Premier League et ses devoirs de diffusion

Comme l’indique The Guardian, il y a aussi une question de diffusion TV derrière cette décision de chambouler la tradition. En effet, comme le rapportent nos confrères anglais, la Premier League a signé un contrat juteux avec plusieurs diffuseurs et doit fournir 33 week-ends de compétition pour respecter ses engagements. La réalité est que la Premier League a peiné à trouver un autre week-end pour jouer des rencontres si au moins la moitié des matchs, comme le veut la tradition, sont déplacés au lendemain de Noël.

La suite après cette publicité

Face à cette incapacité, la Premier League a décidé de ne pas faire de Boxing Day classique ce vendredi. En effet, avec la mise en place de rencontres la semaine en Ligue des Champions et les tours de FA Cup prévus le week-end pour la suite de la compétition, les décisionnaires de la Ligue anglaise de football n’ont pas trouvé d’autres créneaux pour y parvenir. Forcément, cette décision n’a pas plu de l’autre côté de la Manche. Souhaitant voir des matches de Premier League le lendemain de Noël, les fans du football anglais n’auront que la rencontre entre Red Devils et Magpies à se mettre sous la dent. Pour être éventuellement rassasiés, ils peuvent également se décider à regarder les trois échelons inférieurs à la PL qui, eux, vont organiser un Boxing Day normal avec tous les matches à l’affiche.

Pour calmer le mécontentement de ses fans, la Premier League a rédigé un communiqué fin octobre pour justifier cette décision : « la Premier League tient à prendre en compte les circonstances qui ont conduit à une réduction du nombre de matchs disputés le lendemain de Noël cette saison, ce qui a un impact sur une tradition importante du football anglais. Comme les années précédentes, et conformément à notre engagement envers les clubs, des dispositions spéciales ont été prises pour permettre un intervalle plus long entre les matchs disputés pendant la période des fêtes. » En complément, le championnat anglais a assuré que le Boxing Day sera joué normalement avec 10 matches au programme la saison prochaine. Une maigre consolation.