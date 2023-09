Lens s’offre Nampalys Mendy

https://www.rclens.fr/fr/news/mercato-arrivee-rclens-nampalys-mendy-2025-20230904

Nampalys Mendy, expérience et leadership dans l’entrejeu

Milieu défensif à l’abattage important, facilitateur de relance et joueur doté d’une bonne qualité de passe, Nampalys Mendy (31 ans) vient apporter son vécu et son leadership à l’entrejeu sang et or. Libre de tout contrat, l’international sénégalais, aguerri à la Ligue 1 qu’il connaît bien, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2025. Marqué à vie. Le 6 février 2022, le Sénégal s’impose aux tirs au but face à l’Egypte (0-0, 4 tab 2) en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. En participant activement à