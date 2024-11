Medhi Benatia n’a toujours pas prolongé avec l’OM…

Cela fait un an environ que Medhi Benatia a posé ses valises à l’OM. Le conseiller sportif du club phocéen a tenté de bien terminer la saison dernière et surtout de redresser la barre en faisant venir Roberto De Zerbi puis des joueurs de gros calibres comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Le début de cet exercice est plutôt satisfaisant avec une 3e place en Ligue 1 après 11 journées mais les récentes défaites au Vélodrome contre le PSG (3-0) et Auxerre (3-1) font tâche dans ce bilan global. Pas de quoi remettre tout le travail réalisé mais Benatia arrive en fin de contrat en décembre prochain et il n’a toujours pas prolongé.

«Je ne parle même pas de contrat, je suis au service du président, du coach, de donner la meilleure mentalité aux joueurs. Je pense surtout à trouver des solutions. Je veux d’abord travailler tranquillement. Je suis fier d’avoir fait un entraîneur comme De Zerbi à Marseille, surtout sans coupe d’Europe. Højbjerg, Rabiot, on est fier de notre travail. On a réussi à les motiver sur le projet sportif. Maintenant, il faut que ça se mette en place», affirme l’ancien international marocain sur les ondes de RMC ce mardi soir. Pourtant, à l’entendre répondre à Pascal Olmeta qui insiste pour le voir rester, ça ne semble pas si clair que cela. «Je travaille comme si j’allais rester 10 ans. Je bosse tous les joueurs et tu peux demander ça aux anciens. Je ne serai jamais un problème pour l’OM. Je n’ai besoin de rien.»