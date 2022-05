Udinese : Gerard Deulofeu évoque son mercato

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille ces derniers mois, Gerard Deulofeu (28 ans), qui réalise la saison la plus accomplie de sa carrière avec l'Udinese (12 réalisations et 4 passes décisives en 31 apparitions en Serie A), a évoqué sans détour son avenir au cours d'un entretien accordé à As.

«Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs. Je reconnais que j'aimerais franchir un palier, mais tout doit suivre son chemin et je suis très heureux à l'Udinese. Ce qui est sûr, c'est que j'ai 28 ans et que mes meilleures années sont devant moi», a-t-il lâché. Le contrat de l'ancien du FC Barcelone court jusqu'en juin 2024 dans le Frioul.