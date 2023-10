OL : Daniel Riolo sort la sulfateuse !

Une de plus. Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est une nouvelle fois fait surprendre. Cette fois-ci face à Clermont (1-2). À l’arrivée, une énième défaite, et toujours aucune victoire en 9 journées de Ligue 1. Une véritable catastrophe même si la direction lyonnaise ne semble pas encore réaliser le début de saison terrible du club. Alors, Daniel Riolo en a profité dans l’After Foot sur RMC pour dézinguer John Textor, l’un des coupables de cette débâcle. «Ça ne vous est jamais arrivé, dans votre vie professionnelle, d’avoir un type qui était censé être votre boss et quand il arrive, juste à l’allure, vous saviez que c’était mort ?», ironise-t-il d’abord.

«Parce qu’il y a un décalage, un truc qui ne colle pas, comme s’il y avait une inadéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui, une incompatibilité. Les gens peuvent se dire que c’est très superficiel de dire ça mais j’assume complètement. Plus, la façon qu’il a de parler, ce n’est pas possible, ça ne marchera pas. C’est une erreur de casting, il n’est pas là où il devrait, il est perdu. C’est un poisson d’eau douce dans la mer, un animal de la forêt dans la jungle. Il y a un problème, il n’est pas là», raconte l’éditorialiste, visiblement déboussolé par l’attitude de John Textor, le président de l’OL.