Real Madrid : Zinedine Zidane toujours plus flou sur son avenir

Au Real Madrid, il n’y a pas que la course au titre qui passionne les supporters l’avenir de Zinedine Zidane aussi. Le technicien français est toujours plus flou sur son avenir multipliant les réponses toujours plus imprécises les unes que les autres. En conférence de presse d’avant match, il a une nouvelle fois été questionné sur le sujet.

La suite après cette publicité

« C'est très ennuyeux cette réponse. La vérité est qu'il reste deux matches. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. C'est le Real Madrid. Je ne me vois pas au-delà du jour le jour. Ils pensent que je pars parce que je prends mes responsabilités parce que les choses se compliquent. Ce n'est pas comme ça. Ce que je fais, je le fais au maximum. Il y a un moment où il faut changer parce que c'est bon pour tout. Il y a des moments où il faut être là et des moments où il faut partir pour le bien de tous », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Marca.