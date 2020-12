Les stars qui vont animer le mercato d'hiver

La suite après cette publicité

Ce mercato d'hiver sera particulier à plus d'un titre. Toujours confronté à une pandémie mondiale assortie d'une crise économique majeure et du Brexit, le monde du football doit s'adapter. Déjà l'été dernier, les nouveaux contours ont commencé à être dessinés. Les clubs font des échanges de joueurs, tentent de passer par des accords de prêts originaux ou remettent en selle des placardisés qui auraient sans doute été priés d'aller voir ailleurs à une époque moins troublée. Certaines stars du ballon rond se trouvent dans des situations compliquées en ce moment et des solutions vont devoir être rapidement trouvées pour le bien de tous.

Mesut Özil (milieu offensif, 32 ans, Arsenal) :

Le milieu offensif n'a pas disputé la moindre minute cette saison. Pire encore, sa dernière apparition sous le maillot des Gunners remonte au 7 mars dernier. En conflit ouvert avec sa direction, il n'a pas souhaité prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. L'arrivée de Mikel Arteta aurait pu le relancer, seulement après quelques semaines de collaboration et de mauvaises prestations, l'international allemand a fini par être écarté. Plutôt que d'aller chercher du temps de jeu ailleurs, il a préféré toucher son salaire très confortable (environ 400 000 € par semaine) quitte à rester en tribune. Pourtant les courtisans n'ont pas manqué cet été et ne manqueront pas cet hiver. En Turquie Istanbul BB est intéressé, tout comme DC United et LA Galaxy en MLS, ou le club saoudien d'Al-Nassr, mais c'est bien Fenerbahçe qui a une longueur d'avance. Que va-t-il décider, en sachant que certains joueurs dans le vestiaire d'Arsenal sont favorables à sa réintégration ?

Isco (milieu offensif, 28 ans, Real Madrid) :

Avec ses 332 minutes de jeu au Real Madrid en Liga, c'est peu de dire que Zidane ne compte plus sur un joueur qu'il a pourtant ardemment défendu. L'ancien de Malaga n'avance plus et depuis un moment maintenant. Quand il n'est pas blessé, il ne parvient pas à avoir de l'influence sur le terrain et son temps de jeu ne finit plus de diminuer au fur et à mesure que les saisons passent. Il s'agit donc de récupérer un peu d'argent sur un élément qui arrive en fin de contrat en 2022. Problème, la Casa Blanca se montre un peu gourmande et va sans doute être obligée de passer par un prêt plutôt qu'un transfert. Le salaire de l'Espagnol freine également un courtisan comme Séville. Everton, qui a réussi à relancer James Rodriguez, et la Juventus restent tout de même à l'affût.

Kepa Arrizabalaga (gardien de but, 26 ans, Chelsea) :

Il est sans nul doute l'un des flops les plus retentissants de l'histoire de Chelsea. Acheté 80 M€ à l'Athletic à l'été 2018, le gardien n'a jamais réussi à convaincre. Coupable d'erreurs la saison dernière et au début du présent exercice, rarement décisif, il est devenu sujet de moqueries outre-Manche. La venue de Frank Lampard a fini par sceller son destin chez les Blues. L'entraîneur n'a pas confiance en lui et n'a pas manqué une occasion de lui faire comprendre, faisant même venir Édouard Mendy lors du dernier mercato. Avec l'Euro en point de mire, l'international espagnol (11 sélections) espère être prêté cet hiver, quand le club penche plutôt pour un transfert sec, mais son salaire à 8,8 M€ à l'année à de quoi refroidir. Pour le moment, les prétendants ne se bousculent pas.

Dele Alli (milieu offensif, 24 ans, Tottenham) :

Incontournable sous Mauricio Pochettino, Dele Alli a vu son statut être complètement chamboulé avec l'arrivée de José Mourinho. Le Portugais n'a pas manqué d'avertir le joueur mais voilà qu'après une moitié de saison de déroulée, le constat est sans appel. Il ne compte pas sur l'international anglais (37 sélections, 3 buts). C'est bien simple, depuis la reprise, Alli n'a joué sur 75 minutes en Premier League et 268 en Ligue des Champions. Consciente du problème, la direction s'est résolue à accorder un bon de sortie à un joueur qu'elle a pourtant prolongé jusqu'en 2024 il y a deux ans et qui semblait faire partie des symboles de cette équipe. Le PSG a tenté de le faire venir l'été dernier sous la forme d'un prêt et devrait retenter sa chance cet hiver, toujours sous la forme d'un prêt, surtout avec l'arrivée de Pochettino. Les Spurs se montreront-ils plus conciliants cette fois ?

Christian Eriksen (milieu offensif, 28 ans, Inter) :

Le Danois est le grand transfert raté sous l'ère Antonio Conte. Arrivé il y a un an, à six mois de la fin de son contrat à Tottenham contre environ 20 M€, il n'a jamais réussi à s'adapter à sa nouvelle équipe. Même une fois que la Serie A avait repris ses droits, des rumeurs faisaient état d'un problème autour du milieu de terrain. Son entraîneur évoque des soucis d'ordre physiques et tactiques mais déjà le fiasco se fait sentir. Bien embêtés par son énorme contrat (entre 14 et 18 M€ à l'année jusqu'en 2024), les Nerazzurri ont tenté cet été de le renvoyer en Angleterre dans le cadre d'un échange avec N'Golo Kanté notamment. Le PSG aussi a jeté un œil sur la situation d'un joueur qui sera même bradé cet hiver à en croire les récentes informations sorties dans la presse italienne. Comme pour Dele Alli, la venue de Pochettino à Paris pourrait précipiter les choses.

Philippe Coutinho (milieu offensif, 28 ans, FC Barcelone) :

De retour de prêt du Bayern Munich, Philippe Coutinho semblait être revenu au Barça plus en confiance et décidé à s'imposer une bonne fois pour toute. Les débuts prometteurs ont rapidement été balayés autant par une réalité sportive qu'économique. Malgré un statut de titulaire régulier, le Brésilien peine à s'imposer dans le jeu. Sur le terrain, il ne fait pas mieux que les jeunes Pedri et Fati, et aucune courbe de progression n'est observée. En plus de cela, il coûte cher aux finances de son club, tant sur l'amortissement de son transfert que sur son salaire. En grosses difficultés financières, le Barça cherche donc à se débarrasser de lui aussi rapidement que possible pour ne pas avoir à régler un nouveau bonus de 20 M€ à Liverpool. Un départ cet hiver est plus que souhaité.

Memphis Depay (attaquant, 26 ans, Olympique Lyonnais) :

Voilà un cas épineux pour l'OL. Que faire avec son capitaine ? Le vendre dès cet hiver et récupérer un chèque franchement dérisoire de 5 M€ environ au risque de ne pas remplir les objectifs sportifs du club, à savoir une qualification en Ligue des Champions, ou attendre de le voir partir libre à la fin de son contrat dans six mois, tout en optimisant ses chances en championnat. Une chose est quasiment certaine dans ce dossier, le Néerlandais ne sera plus Lyonnais à la fin de l'année 2021. Cet été déjà, l'attaquant était à deux doigts de partir pour le Barça où Koeman avait fait de lui sa priorité. Sans le sou, les Culés ne pouvaient conclure le transfert. Désormais la concurrence est rude sur l'ancien Mancunien puisque les cadors européens, comme la Juventus, verraient d'un bon œil l'arrivée d'un joueur confirmé à moindres frais.