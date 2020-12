Tottenham : le PSG va de nouveau bouger pour Dele Alli

Gareth Bale, Lucas Moura, Steven Bergwijn, Harry Winks, Carlos Vinicius. Voilà, entre autres, les joueurs qui ont pris place sur le banc de touche de Tottenham lors de sa défaite à domicile contre Leicester dimanche dernier (défaite 2-0 contre les Foxes). Et donc pas de Dele Alli. Rien de déshonorant au regard des joueurs cités ? Oui et non. Dele Alli est tout de même international anglais et ne pas être retenu dans le groupe n'est évidemment jamais un signe encourageant.

Aujourd'hui, le cas du milieu de 24 ans revient sur le tapis, alors que le mercato hivernal s'apprête à ouvrir ses portes. Après l'avoir fait entrer en jeu lors des deux journées précédant la réception de Leicester (pour un total de 10 minutes de temps de jeu), José Mourinho a de nouveau fait une croix sur Alli, et ne lui a pas expliqué sa décision, comme à son habitude. L'entraîneur portugais n'a rien à redire sur son milieu anglais, mais il ne compte vraisemblablement plus sur lui.

Tottenham ouvert à un départ

Le Daily Telegraph et le Daily Mail rapportent ce matin que la situation devrait enfin bouger pour l'international anglais (37 sélections tout de même). L'été dernier, Daniel Levy, le président de Tottenham, avait refusé les offres de prêt formulées pour son joueur. Notamment par le Paris Saint-Germain qui a tenté sa chance à trois reprises. Monaco, Everton et Newcastle sont les autres formations à avoir manifesté un intérêt.

Qu'en sera-t-il en janvier ? Selon le Daily Mail, le Paris Saint-Germain a de nouveau prévu de proposer une offre de prêt. Et que celle-ci a plus de chance d'aboutir au regard de la situation sportive de Dele Alli, dont le déclassement est aujourd'hui plus que confirmé. Plutôt que de le prêter à un club rival en Angleterre, les Spurs pourraient donc dire oui au PSG, qui cherchera de son côté à vendre un ou plusieurs éléments dans ce secteur du jeu (Paredes, Gueye, Draxler).