La Lazio hallucine devant le salaire de Mariano Díaz

La suite après cette publicité

Actuellement sous contrat avec le Real Madrid, lequel expirera à l’issue de la saison, Mariano Díaz suscite l’intérêt de quelques formations, à commencer par celui de la Lazio. L’ancien joueur de l’OL, qui n’a pas laissé une trace indélébile dans la capitale espagnole depuis son retour à l’été 2019 - 37 matchs de Liga en 5 saisons, pour 6 buts - dispose en revanche d’un salaire colossal en discordance avec son statut de second couteau, voire troisième.

Ce jeudi, le media pro madrilène Defensa Central rapporte que la Lazio serait venue à la pêche aux informations cet hiver, et aurait été effrayée par le salaire du joueur. Émargeant à 4,5 M€ par an, le Dominicain n’a jamais accepté de baisser son salaire à Madrid. Le media madrilène ajoute que plusieurs clubs étaient déjà venus aux renseignements pour le joueur de 29 ans, mais qu’aucun n’avait donné suite, pour les mêmes raisons. Si la Lazio veut le recruter, elle devra attendre l’été prochain pour potentiellement l’attirer librement, et avec un salaire peut-être moins conséquent.

À lire

Coupe du Roi : Carlo Ancelotti a recadré Rodrygo