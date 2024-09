La sortie forte de Lamine Yamal sur son avenir au Barça

Présent dans l’émission El Hormiguero, ce jeudi soir, Lamine Yamal est longuement revenu sur sa trajectoire exceptionnelle. D’ores et déjà considéré comme l’une des références du football mondial et récemment sacré champion d’Espagne avec la Roja, le crack du FC Barcelone a d’ailleurs profité de l’occasion pour estimer ses chances au prochain Ballon d’Or. «Je ne pense pas avoir une chance de gagner», a cependant lucidement reconnu l’intéressé, évoquant également la comparaison avec un certain Lionel Messi. «J’aime la comparaison avec le meilleur de l’histoire, Messi, mais je veux être moi et atteindre Messi est impossible».

La suite après cette publicité

Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, l’international espagnol a, par ailleurs, tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. «Quitter Barcelone ? Jamais», a ainsi lancé Lamine Yamal avant d’avouer vouloir devenir «une légende du Barça». Relancé sur le sujet, le joueur de 17 ans n’a pas hésité à réaffirmer sa position. «Votre valeur est de 120 millions selon Transfermarkt. Souhaitez-vous que cela soit payé pour vous ? Non, parce que cela signifie que je quitterai Barcelone. Je ne veux pas ça, je veux être une légende à Barcelone». Un message très clair qui devrait mettre fin aux nombreuses rumeurs à son sujet. Ou pas.