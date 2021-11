Manchester United : Jesse Lingard va claquer la porte

Jesse Lingard constitue non sans surprise une victime collatérale du retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Déjà utilisé avec parcimonie avant le transfert de CR7 à United, l'ailier anglais a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil en Premier League ces dernières semaines. Résultat, l'international britannique n'a disputé que 63 minutes en championnat pour deux buts marqués et dix-neuf petites minutes en Ligue des champions. Trop peu pour un joueur totalement revigoré depuis son prêt à West Ham en janvier dernier (neuf buts, cinq passes décisives en 16 apparitions).

La suite après cette publicité

Malgré cela, les Red Devils ont souhaité offrir une prolongation de contrat au principal protagoniste. Mais les tractations entre toutes les parties se sont mal déroulées à en croire The Telegraph. Le média anglais précise ainsi que le clan Lingard refuse de reprendre les discussions, suite à la dernière proposition effectuée par United jugée tout simplement indécente. Ainsi, l'offre en question reposerait sur un salaire inférieur à celui que perçoit actuellement le natif de Warrington. Un acte synonyme de défiance pour l'entourage du joueur incrédule face au comportement de la direction mancunienne.

Lingard en veut à Solskjaer et à ses dirigeants

Excédé par la posture de ses dirigeants, mais aussi par l'attitude d'Ole Gunnar Solskjaer qui lui avait promis du temps de jeu cette saison, Jesse Lingard compte bien s'envoler vers d'autres cieux. Ainsi, le numéro 14 de United va demander un bon de sortie dès janvier prochain sous forme de prêt. Histoire de se relancer et rester dans les petits papiers du sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate. Si plusieurs prétendants prestigieux comme l'AC Milan, le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid se sont manifestés pour accueillir l'ancien Hammer l'été prochain, une piste pourrait surgir du chapeau pour le mercato hivernal : West Ham.

Pour rappel, le club londonien souhaitait rapatrier Lingard au London Stadium l'été dernier mais c'était heurté au refus mancunien de céder son attaquant à un concurrent. Quelques mois après cet échec, les Hammers tenteront-ils le coup à nouveau ? Pas sûr que Manchester United ne change son fusil d'épaule sur le sujet surtout si l'on se réfère au classement actuel de Premier League... À United depuis ses sept ans, Jesse Lingard n'a jamais semblé aussi proche de quitter son club de cœur. Avis aux amateurs...