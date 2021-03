Qui va arrêter Robert Lewandowski ?

La suite après cette publicité

C'est devenu une mauvaise habitude. Cette saison, le Bayern Munich aime bien mettre un peu de suspens dans ses rencontres. À 13 reprises les Bavarois ont été menés au score et le Klassiker face au Borussia Dortmund, ce samedi, n'a pas dérogé à la règle. L'incroyable Erling Braut Haaland s'est offert un doublé en l'espace de dix minutes (2e et 9e), mais même lui n'a pas suffi à enrayer la machine d'Hansi Flick, qui trône en tête de la Bundesliga.

Mais surtout, le technicien allemand peut compter sur un énorme Robert Lewandowski. L'attaquant polonais s'est offert un triplé (dont un but sur penalty) et a donc bien aidé sa formation à l'emporter sur le score de quatre buts à deux. L'année passée, il marchait déjà sur l'eau et nul doute qu'il aurait obtenu le Ballon d'Or si les organisateurs avaient décidé de maintenir la cérémonie et surtout de donner cette récompense individuelle ultime.

Objectifs Gerd Muller et le Ballon d'Or

Cette année, Robert Lewandowski c'est 33 matches, 31 titularisations et 37 buts toutes compétitions confondues dont quatre en Ligues des Champions et 31 en Bundesliga alors qu'il n'a joué que 23 matches seulement ! Forcément, la presse allemande n'avait que son nom à la bouche en ce dimanche matin. Mais le principal intéressé, lui, a été fair-play et glissé un mot sur Haaland : « il a montré qu'il avait un énorme potentiel. Il a toujours soif de buts, un grand joueur. Il ne joue pas comme s'il n'avait que 20 ans. Il a un bel avenir ».

Mais la saison est loin d'être terminée dans sa tête. Pour commencer, il lui reste dix journées pour au moins égaler le nombre de buts de Gerd Müller sur une saison (40e). Ensuite, il lui manquera « que » 98 buts pour arriver au total de l'illustre attaquant allemand sur sa carrière (365). Nul doute qu'il veut à nouveau mettre tout le monde d'accord cette saison et cette fois, recevoir le précieux Ballon d'Or, approché seulement par un unique Polonais, Zbigniew Boniek, troisième en 1982.