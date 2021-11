Mercato : Chelsea prêt à faire une fleur au FC Barcelone pour Hakim Ziyech

Alors que la patte Xavi commence timidement à permettre au FC Barcelone de retrouver de sa superbe, le néo-technicien catalan n'a jamais caché qu'il souhaitait renforcer son effectif et notamment dans le secteur offensif. Malgré un début de saison plutôt convaincant de Memphis Depay, les autres attaquants blaugranas sont gênés par les blessures et les pépins physiques, à l'instar de Martin Braithwaite (30 ans), Ousmane Dembélé (24 ans), Ansu Fati (19 ans) et Sergio Agüero (33 ans), touché par des problèmes cardiaques.

C'est donc assez logiquement que le nouvel homme fort du Barça a demandé à la direction catalane de s'activer pour le mercato hivernal. Raheem Sterling (26 ans) était déjà l'une des priorités du club pour cet hiver, mais Manchester City ne semble pas ouvert à la discussion et souhaite conserver son ailier anglais jusqu'à la fin de la saison. Déjà très intéressée par certains éléments de Chelsea, le FC Barcelone aurait recontacté le club londonien pour pouvoir enrôler Hakim Ziyech (28 ans), le tout avec des conditions financières acceptables pour le Barça, comme le révèle Sport.

Timo Werner également ciblé par le Barça

Pourtant aligné en Ligue des Champions contre la Juventus (4-0), puis lors du choc contre Manchester United en Premier League (1-1), l'international marocain n'est pas un titulaire indiscutable et espérait plus de temps de jeu lors de son arrivée chez les Blues en 2020 en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le quotidien ibérique précise que Chelsea pourrait aider Barcelone à réaliser cette transaction. En effet, la direction londonienne serait prête à payer une partie de la transaction pour s'en séparer.

Et si les négociations entre Hakim Ziyech et le FC Barcelone n'aboutissent pas à un accord, Chelsea serait prêt à faire le même deal avec un autre attaquant : Timo Werner. L'attaquant de 25 ans n'a disputé que huit matchs de Premier League, dont seulement cinq d'entre eux en tant que titulaire, pour un unique but inscrit. Rarement dans le onze de Thomas Tuchel depuis l'arrivée de Romelu Lukaku cet été, l'international allemand aimerait retrouver du temps de jeu avant la prochaine Coupe du monde 2022.