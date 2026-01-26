Mercato Nice : une porte de sortie prestigieuse s’offre à Terem Moffi

Revenu cet été d’une saison blanche suite à une rupture du ligament croisé, Terem Moffi ne pensait pas vivre une saison 2025/2026 aussi terrible avec l’OGC Nice. Disputant 15 matches pour seulement 3 buts, l’ancien de Lorient n’a plus joué depuis le 30 novembre dernier contre le FC Lorient (3-1). Après la rencontre au retour de Bretagne, il a été frappé et insulté au même titre que son coéquipier Jeremie Boga. Depuis, les deux hommes n’ont plus reporté le maillot niçois et veulent partir.

Les deux offensifs ont d’ailleurs saisi la Ligue pour rompre leur contrat. Si la situation n’a pas vraiment changé depuis et qu’ils sont toujours liés contractuellement à Nice, Terem Moffi dispose d’une piste prestigieuse. Leader du championnat portugais, le FC Porto réalise un début de saison canon avec 17 victoires et 1 nul en 18 matches de championnat tout en étant neuvième de la Ligue Europa.

Francesco Farioli veut Terem Moffi

D’après Antena 1, Terem Moffi est l’une des deux options en attaque au même titre que Fabio Silva (Borussia Dortmund). Alors que le FC Porto brille avec Samu Aghehowa en pointe de son attaque (19 buts en 28 matches), le recrutement d’une doublure est envisagé alors que Luuk de Jong est blessé au genou et que Deniz Gül joue un rôle secondaire.

Le club portugais envisage un prêt même si la possible rupture du contrat de Terem Moffi pourrait faciliter le dossier. Coach du FC Porto, Francesco Farioli avait dirigé l’OGC Nice lors de la saison 2023/2024. Sous ses ordres, Terem Moffi avait inscrit 11 buts en 30 matches de Ligue 1. Des performances qui avaient aidé le club azuréen à décrocher une belle cinquième place.