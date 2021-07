PSG : Layvin Kurzawa ne signera pas à Galatasaray

C'est un petit coup dur pour le Paris Saint-Germain et Layvin Kurzawa (28 ans). Alors que les Rouge et Bleu sont très actifs dans le sens des arrivées (Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi), la direction parisienne doit dégraisser. De ce point de vue là, les dossiers sont plus compliqués. Parmi les départs potentiels, l'espoir était de mise concernant celui du latéral gauche français du côté de la Turquie. D'autant plus que le PSG avait trouvé un accord avec Galatasaray à son sujet.

La suite après cette publicité

Cet espoir semble désormais réduit à néant. RMC Sport assure en effet ce dimanche que l'ancien joueur de l'AS Monaco ne signera pas avec le club stambouliote. La cause de cet échec résiderait dans le timing de ce dossier, Galatasaray voulant pouvoir enregistrer l'arrivée de Kurzawa pour le match retour du 2ème tour préliminaire de la Ligue des Champions, mercredi contre le PSV (défaite 1-5 à l'aller). Les pourparlers, bien qu'avancés, n'ont pas permis à toutes les parties de finaliser l'opération. L'international français n'était de toute façon vraisemblablement pas motivé à l'idée de rejoindre la Süper Lig cet été.